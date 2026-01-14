Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρτίζαν και τόνισε ότι η ομάδα του πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνεται, ώστε στο τέλος να πάρει αυτό που της αξίζει.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εμφανίστηκε ικανοποιημένος με την εικόνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Παρτίζαν (66-104).

Μιλώντας στην κάμερα της EuroLeague, ο κόουτς του Ολυμπιακού στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο εμφανίστηκε η ομάδα του στο παρκέ, ενώ τόνισε ότι με την σταδιακή επιστροφή των Μόρις και Τζόουνς, οι Ερυθρόλευκοι θα πρέπει να συνεχίσουν τη δουλειά και να βελτιωθούν, ώστε στο τέλος να πάρουν αυτό που τους αξίζει.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Ήμασταν σοβαροί. Όσοι έπαιξαν είχαν έστω μια ασίστ. Ήμασταν πολύ καλοί για αυτή την Παρτίζαν. Παίξαμε καλά ως ομάδα. Ήμασταν πολύ καλοί για αυτή την Παρτίζαν. Δεν είχαν το κουράγιο και την αυτοπεποίθηση που χρειαζόταν. Πασάραμε τη μπάλα καλά, παίξαμε καλή άμυνα και σκοράραμε πολύ. Είναι μια εκτός έδρας νίκη και την εκτιμούμε.

Είμαι αισιόδοξος για την ομάδα. Θα έχουμε τους Μόντε Μόρις και Ταϊρίκ Τζόουνς πίσω, ο Σακίλ ΜακΚίσικ επιστρέφει. Πιστεύουμε στο ρόστερ μας. Έχουμε βαθύ ρόστερ και πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να βελτιωθούμε, ώστε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει».