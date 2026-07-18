Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα του τουρνουά «International Basket Tournament Crete» το οποίο θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο στο Ηράκλειο.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο δυνατό τεστ στο τουρνουά « International Basketball Tournament» το οποίο θα φιλοξενηθεί εκ νέου στο Ηράκλειο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει και πάλι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να «δοκιμάσει» τις δυνατότητες της ομάδας του σε παιχνίδια υψηλού επιπέδου και απέναντι σε ομάδες της Euroleague. Συγκεκριμένα το τουρνουά «IBT» θα διεξαχθεί στα «Δύο Αοράκια» το διήμερο 4 και 6 Σεπτεμβρίου.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε σε ένα... remake του ημιτελικού του Final Fοur, ενώ στο άλλο ματς θα παίξουν Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρός Αστέρας.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα θα διαμορφωθούν και τα ζευγάρια του τελικού και του μικρού τελικού.

Το πρόγραμμα του τουρνουά International Basketball Tournament Crete

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

18:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυθρός Αστέρας

21:00 Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου