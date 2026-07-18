Φουρνιέ: Ξεφάντωμα στην Πάρο για τον Γάλλο γκαρντ του Ολυμπιακού
Η δουλειά... δουλειά, αλλά και η διασκέδαση... διασκέδαση για τον Εβάν Φουρνιέ! Την ώρα που ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ επισκέπτεται το κλειστό γυμναστήριο της Πάρου στην Μάρπησσα, όπου κάνει ατομικές προπονήσεις μαζί με τον συνεργάτη του Γιώργου Μπαρτζώκα, τον Στέφανο Τριαντάφυλλο, το βράδυ το... ρίχνει έξω.
Όπως ανέβασε η σύζυγός του, Λάουρα Φουρνιέ σχετικό βίντεο στο Instagram, ο Φουρνιέ περνάει ξέγνοιαστες ημέρες μετά το τέλος της σεζόν και λίγες εβδομάδες πριν μπει στην αφετηρία της νέας.
Και μάλιστα διασκέδασε υπό τους ήχους της Κατερίνας Λιόλιου και το «νοικιάστηκε» όπως ακούγεται από το σχετικό βίντεο.
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