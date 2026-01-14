Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπάγερν στο Μόναχο με για να ανέβει στο 13-8 της βαθμολογίας της EuroLeague.

O Oλυμπιακός πανηγύρισε το «διπλό» με το ευρύ 66-104 κόντρα στην Παρτίζαν στην 22η αγωνιστική της EuroLeague δείχνοντας πως συνεχίζει να βελτιώνεται.

Οι ερυθρόλευκοι ανέβηκαν έτσι στο 13-8 της βαθμολογίας και στην 6η θέση της κατάταξης.

Τετάρτη 14/1

Πέμπτη 15/1

18:00 Dubai Basketball-Βίρτους

19:30 Αναντολού Εφές-Μπασκόνια

20:30 Μπάγερν-Παναθηναϊκός

21:05 Μακάμπι-Ζάλγκιρις

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας

21:45 Παρί-Μονακό

Παρασκευή 16/1

19:45 Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια

21:00 Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα

Κατάταξη

* Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6 Μονακό 14-7 Βαλένθια 14-7 Μπαρτσελόνα 14-7 * Φενέρμπαχτσε 13-7 * Ολυμπιακός 13-8 Ρεάλ Μαδρίτης 13-8 Παναθηναϊκός 13-8 Ζάλγκιρις Κάουνας 12-9 Ερυθρός Αστέρας 11-10 Αρμάνι Μιλάνο 11-10 Βίρτους Μπολόνια 10-11 Dubai Basketball 10-11 Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13 * Παρί 7-13 Μπάγερν Μονάχου 7-14 Μπασκόνια 7-14 Αναντολού Εφές 6-15 Βιλερμπάν 6-15 Παρτίζαν 6-16

* Εκκρεμούν το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και το Χάποελ - Παρί