Βαθμολογία EuroLeague: Η κατάταξη μετά το «διπλό» του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπάγερν στο Μόναχο με για να ανέβει στο 13-8 της βαθμολογίας της EuroLeague.
O Oλυμπιακός πανηγύρισε το «διπλό» με το ευρύ 66-104 κόντρα στην Παρτίζαν στην 22η αγωνιστική της EuroLeague δείχνοντας πως συνεχίζει να βελτιώνεται.
Οι ερυθρόλευκοι ανέβηκαν έτσι στο 13-8 της βαθμολογίας και στην 6η θέση της κατάταξης.
Τετάρτη 14/1
Πέμπτη 15/1
- 18:00 Dubai Basketball-Βίρτους
- 19:30 Αναντολού Εφές-Μπασκόνια
- 20:30 Μπάγερν-Παναθηναϊκός
- 21:05 Μακάμπι-Ζάλγκιρις
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας
- 21:45 Παρί-Μονακό
Παρασκευή 16/1
- 19:45 Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια
- 21:00 Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα
Κατάταξη
- * Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
- Μονακό 14-7
- Βαλένθια 14-7
- Μπαρτσελόνα 14-7
- * Φενέρμπαχτσε 13-7
- * Ολυμπιακός 13-8
- Ρεάλ Μαδρίτης 13-8
- Παναθηναϊκός 13-8
- Ζάλγκιρις Κάουνας 12-9
- Ερυθρός Αστέρας 11-10
- Αρμάνι Μιλάνο 11-10
- Βίρτους Μπολόνια 10-11
- Dubai Basketball 10-11
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13
- * Παρί 7-13
- Μπάγερν Μονάχου 7-14
- Μπασκόνια 7-14
- Αναντολού Εφές 6-15
- Βιλερμπάν 6-15
- Παρτίζαν 6-16
* Εκκρεμούν το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και το Χάποελ - Παρί
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.