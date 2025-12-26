Πεναρόγια: «Πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, ειδικά τον χαρακτήρα»
Η Παρτίζαν υπέστη πολύ βαριά ήττα από τη Μακάμπι στο Βελιγράδι με (87-112), στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Στο ντεμπούτο του ως head coach της Παρτίζαν, ο Τζοάν Πεναρόγια δεν κατάφερε να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας του και στις δηλώσεις του αμέσως μετά το φινάλε του παιχνιδιού, αναφέρθηκε στο κομμάτι της βελτίωσης κυρίως στο αμυντικό κομμάτι αλλά και στον χαρακτήρα.
Αναλυτικά όσα είπε ο Τζοάν Πεναρόγια:
«Παίξαμε καλό μπάσκετ μόνο στα πρώτα οκτώ λεπτά. Χρειαζόμαστε περισσότερη προπόνηση, κάναμε μόνο τρεις προπονήσεις, οι Μπόνγκα και Τζόουνς προπονήθηκαν μόνο την τελευταία μέρα. Πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, ειδικά τον χαρακτήρα, την ενέργεια και την άμυνα. Πρέπει να κάνουμε κάποια εύκολα πράγματα σιγά σιγά και να βελτιωθούμε. Συγχαρητήρια στη Μακάμπι, ήταν καλύτερη».
