Βίρτους - Ολυμπιακός: Ντεμπούτο στην EuroLeague για Μόρις - Η 12άδα των Πειραιωτών
Ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα πολύ σημαντικό «διπλό» στην Μπολόνια, όπου και αντιμετωπίζει τη Βίρτους για τη 18η αγωνιστική της EuroLeague. Με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει τις γνωστές απουσίες, των Τάισον Γουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ, ως προς τον καταρτισμό της 12άδας.
Σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα» στην EuroLeague ο Μόντε Μόρις. Ο Αμερικανός αγωνίστηκε για πρώτη φορά την περασμένη Κυριακή με τον Κολοσσό Ρόδου στο πρωτάθλημα και απόψε θα πατήσει για πρώτη φορά τα παρκέ της EuroLeague.
🔴‼️ Το ζέσταμα του Μόντε Μόρις, ο οποίος ετοιμάζεται για το ντεμπούτο στην Ευρωλίγκα με τα ερυθρόλευκα κόντρα στη Βίρτους!December 26, 2025
Αποστολή στη Μπολόνια: @doik77 pic.twitter.com/WP9F7ocsFK
Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Όμηρος Νετζήπογλου δεν ταξίδεψαν με την αποστολή και έμειναν στην Αθήνα.
Η 12άδα του Ολυμπιακού στην Μπολόνια
- Τόμας Γουόκαπ
- Φρανκ Νιλικίνα
- Μόντε Μόρις
- Σέιμπεν Λι
- Τάιλερ Ντόρσεϊ
- Εβάν Φουρνιέ
- Κώστας Παπανικολάου
- Άλεκ Πίτερς
- Σάσα Βεζένκοβ
- Νίκολα Μιλουτίνοφ
- Ντόντα Χολ
- Κώστας Αντετοκούνμπο
