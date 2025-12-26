Ο Μόντε Μόρις βρίσκεται για πρώτη φορά στη 12άδα του Ολυμπιακού σε παιχνίδι EuroLeague, απέναντι στη Βίρτους. Αποστολή στην Μπολόνια: Δημήτρης Οικονόμου.

Ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα πολύ σημαντικό «διπλό» στην Μπολόνια, όπου και αντιμετωπίζει τη Βίρτους για τη 18η αγωνιστική της EuroLeague. Με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει τις γνωστές απουσίες, των Τάισον Γουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ, ως προς τον καταρτισμό της 12άδας.

Σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα» στην EuroLeague ο Μόντε Μόρις. Ο Αμερικανός αγωνίστηκε για πρώτη φορά την περασμένη Κυριακή με τον Κολοσσό Ρόδου στο πρωτάθλημα και απόψε θα πατήσει για πρώτη φορά τα παρκέ της EuroLeague.

Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Όμηρος Νετζήπογλου δεν ταξίδεψαν με την αποστολή και έμειναν στην Αθήνα.

Η 12άδα του Ολυμπιακού στην Μπολόνια