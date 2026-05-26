Άρμονι Μπρουκς: Επέλεξε τη Βιλερμπάν και όχι την Παρτίζαν

Ο σκόρερ της Αρμάνι Μιλάνο Άρμονι Μπρουκς προτίμησε τελικά τη Βιλερμπάν και όχι την Παρτίζαν που τον προσέγγισε πρώτη.

Παρότι η Παρτίζαν πλησίασε πρώτη τον Άρμονι Μπρουκς προτείνοντας του συμβόλαιο για τη νέα χρονιά, η Βιλερμπάν φαίνεται πως είναι εκείνη που τον κέρδισε στο... νήμα!

Ο Αμερικανός σκόρερ της Αρμάνι Μιλάνο με την μεγάλη ευχέρεια στο σκοράρισμα σύμφωνα με πληροφορίες της Mozzart Sport παρότι είχε επαφές με την Παρτίζαν και όλα έδειχναν πως θα ολοκληρωθεί το deal μεταξύ των δυο πλευρών, καθώς είχαν φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία, το μπάσιμο όμως της Βιλερμπάν τα άλλαξε όλα. Οι Γάλλοι έπεισαν τον παίκτη και απέσπασαν το «ναι» και σύντομα αναμένεται να υπάρξει επισημοποίηση της συμφωνίας τους.

Τη φετινή σεζόν στην Euroleague ο Άρμονι Μπρουκς είχε 13.1 πόντους μέσο όρο, 3.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Η άφιξή του στη Λυών σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για τη Βιλερμπάν, που ετοιμάζεται να κάνει μια επανεκκίνηση.

Ο Τόνι Πάρκερ και οι νέοι χρηματοδότες αποφάσισαν να επενδύσουν σοβαρά κεφάλαια και η συμφωνία με τον Άρμονι Μπρουκς επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο την διάθεση τους για να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τη νέα σεζόν η γαλλική ομάδα.

