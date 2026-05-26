Άρμονι Μπρουκς: Επέλεξε τη Βιλερμπάν και όχι την Παρτίζαν
Παρότι η Παρτίζαν πλησίασε πρώτη τον Άρμονι Μπρουκς προτείνοντας του συμβόλαιο για τη νέα χρονιά, η Βιλερμπάν φαίνεται πως είναι εκείνη που τον κέρδισε στο... νήμα!
Ο Αμερικανός σκόρερ της Αρμάνι Μιλάνο με την μεγάλη ευχέρεια στο σκοράρισμα σύμφωνα με πληροφορίες της Mozzart Sport παρότι είχε επαφές με την Παρτίζαν και όλα έδειχναν πως θα ολοκληρωθεί το deal μεταξύ των δυο πλευρών, καθώς είχαν φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία, το μπάσιμο όμως της Βιλερμπάν τα άλλαξε όλα. Οι Γάλλοι έπεισαν τον παίκτη και απέσπασαν το «ναι» και σύντομα αναμένεται να υπάρξει επισημοποίηση της συμφωνίας τους.
Τη φετινή σεζόν στην Euroleague ο Άρμονι Μπρουκς είχε 13.1 πόντους μέσο όρο, 3.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Η άφιξή του στη Λυών σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για τη Βιλερμπάν, που ετοιμάζεται να κάνει μια επανεκκίνηση.
Ο Τόνι Πάρκερ και οι νέοι χρηματοδότες αποφάσισαν να επενδύσουν σοβαρά κεφάλαια και η συμφωνία με τον Άρμονι Μπρουκς επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο την διάθεση τους για να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τη νέα σεζόν η γαλλική ομάδα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Basketnews: «Ο Πάρκερ head coach στη Βιλερμπάν, αυτός είναι ο μισθός του»
- Πάρκερ: «Αν η Βιλερμπάν βρεθεί ξανά στη EuroLeague την επόμενη χρονιά, δεν θα παλεύει για τις τελευταίες θέσεις»
- Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε παραμονή στη Euroleague, νέο επενδυτή τον οδηγό της F1, Πιέρ Γκασλί και επιθυμία για το NBA Europe!