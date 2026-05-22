Ερυθρός Αστέρας: Προς την έξοδο ο Ομπράντοβιτς
Διαφορετικούς δρόμους θα ακολουθήσουν ο Ερυθρός Αστέρας και ο Σάσα Ομπράντοβιτς σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από μέσα ενημέρωσης της Σερβίας. Όπως επισημαίνετε από το Sportal.rs η διοίκηση των «ερυθρολεύκων» του Βελιγραδίου αποφάσισε να πορευτεί με άλλον προπονητή τη νέα σεζόν.
Παρότι, ο έμπειρος τεχνικός έχει συμβόλαιο, προτίθενται να το «σπάσουν» για να αποχωρήσει και να αναζητηθεί ο αντικαταστάτης του. Σ’ αυτό δεν έπαιξε ρόλο μόνο ο αποκλεισμός με «σκούπα» (2-0 στη σειρά) από την Παρτίζαν στα ημιτελικά της ABA Liga, αλλά και η συνολική εικόνα της ομάδας που χαρακτηρίστηκε από αστάθεια μέσα στη σεζόν.
Σύντομα αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις με το θέμα του προπονητή, καθώς θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει και με το ρόστερ της ομάδας.
Gotovo je, Saša Obradović na izlaznim vratima Zvezde! 🚨— Sportal.rs (@SportalSrbija) May 22, 2026
Posle neuspeha u ABA ligi i ispadanja od Partizana u polufinalu, Crvena zvezda povlači prve velike poteze pred novu sezonu.
Prema navodima domaćih medija, Saša Obradović uskoro će i zvanično napustiti klupu crveno-belih,… pic.twitter.com/ctW1I0L8Wl
