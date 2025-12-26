O Δημήτρης Κατσιώνης (Hoopfellas) γράφει στο blog του στο Gazzetta για την απόφαση παραμονής του Ομέρ Γιουρτσεβέν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού!

Με πρωτοβουλία του προπονητή του, ο Παναθηναϊκός παίρνει μια απόφαση η οποία μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο για την πορεία του μέσα στη σεζόν. Οι πράσινοι ανανεώνουν όρκους συμβίωσης με τον Ομέρ Γιουρτσεβέν διαλέγοντας “ασφάλεια”, σε μια low-risk απόφαση. Αλήθεια, είναι μια τέτοια όμως;

Ας είμαστε ειλικρινείς. Ο Τούρκος σέντερ έχει φάει απίστευτο hate τον τελευταίο καιρό (και όχι μόνο),

το οποίο σε καμία περίπτωση δεν άξιζε. Ίσως γιατί φέρει την ταμπέλα του “ευνοούμενου” του συμπατριώτη προπονητή του, εκδοχή η οποία επίσης δε μοιάζει να έχει βάση καθώς ο Έργκιν Άταμαν θα πέταγε εκτός γηπέδου με συνοπτικές διαδικασίες και τον γιο του Σαρπ στα 30’’, αν μια ακολουθία φάσεων χαλούσε στιγμαία την πνευματική του γαλήνη. Και ο Όμέρ είναι GOAT (…) σε αυτό.

Τα νούμερα του πρώην σέντερ των Χιτ (και) φέτος είναι εξαιρετικά. Η εξειδικευμένη στατιστική δείχνει ότι ο Ομέρ είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς ψηλούς της Ευρωλίγκας. Βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις σχεδόν σε όλους τους τομείς στην αξιολόγηση των σέντερ, έχοντας παράλληλα βελτιώσει κατακόρυφα το efficiency του παίζοντας με πλάτη στο καλάθι (σημαντικό μιας και μιλάμε για Post-up σέντερ), φτάνοντας το 1.480 σε όρους πόντων ανά κατοχή (πέρυσι είχε 0.733), νούμερο το οποίο μάλιστα τον τοποθετεί στο Νο1 του συγκεκριμένου πεδίου επάνω από τους καλύτερους “by the back” ψηλούς της λίγκας (Μιλουτίνοφ, Μότλεϊ, Μίροτιτς).

Ο Γιουρτσεβέν έχει μειώσει τα λάθη του (0.8 Τελικές Πάσες/0.8 Λάθη ενώ πέρυσι η αντίστοχη ήταν 0.6 για 1.4), είναι τοπ ριμπάουντερ και έχει το μέγεθος που δένει αρμονικά δίπλα σε δύο πιο “χαμηλούς” σέντερ, όπως ο Χολμς και ο Φαρίντ. Είναι προφανές ότι σε κάποια άλλη ομάδα (διαφορετικής ταχύτητας) της Ευρωλίγκας θα μπορούσε να έχει 15 πόντους & 8 ριμπάουντ “σβηστά” κάθε βράδυ, όντας βασικός. Όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά του φεγγαριού…

Το μπάσκετ ως ομαδικό σπορ είναι πρωτίστως άθλημα χημείας και συμπλήρωσης δεξιοτήτων. Με έναν ψηλό με έφεση στο σκοράρισμα όπως ο Χολμς ήδη στο ρόστερ του και γκαρντ οι οποίοι θέλουν συνεχώς τη μπάλα στα χέρια τους για να εκτελέσουν, ο Παναθηναϊκός πιθανόν χρειαζόταν έναν σέντερ με διαφορετικά χαρακτηριστικά: Μέγεθος (το έχει ο Τούρκος), δύναμη, Post-up άμυνα, rim protection (προστασία του καλαθιού), λεπτομέρειες νίκης (σωστά σκριν, hustling και έξτρα κατοχές), “πολεμικό” πνευματικό προφίλ. Κάποιον που θα έμπαινε στο παρκέ για να κερδίσει τα λεπτά του από την άμυνα και δεν θα αισθανθεί απογοήτευση εάν ζητήσει μπάλες στην επίθεση και δεν τις πάρει (γιατί απλά δεν περισσεύουν). Κάποιον που πιθανόν ως μονάδα να μην ήταν καλύτερος παίχτης του Ομέρ Γιουρτσεβέν αλλά σίγουρα με την παρουσία του θα προωθούσε το ομαδικό παιχνίδι, κάνοντας το σύνολο καλύτερο.

“Mental toughness is to physical as four is to one” έλεγε ο μεγάλος Μπόμπι Νάιτ, υπογραμμίζοντας το πόσο υπέρτερη είναι η δεξιότητα της πνευματικής σκληράδας στη σύγκριση με τη σωματική. Η εικόνα του Ομέρ πέρυσι στην τελική ευθεία της σεζόν, είναι αλήθεια ότι “φόβισε” τον κόσμο του Παναθηναϊκού που ένιωσε ότι αυτό το αρκετά ταλαντούχο παιδί δεν έχει τη ψυχολογική βάση για να βγει μπροστά και να αποτελέσει “σταθερά”, την ώρα της κρίσεως. Εκεί που μια ομάδα με την πίεση που κουβαλούν οι πράσινοι, χρειάζεται προσωπικότητες που “χαμογελούν μπροστά στην καρμανιόλα” και δεν λογαριάζουν “ζωή” ‘η “θάνατο”.

Η αγορά σε αυτό το σημείο της σεζόν δεν πρόσφερε μεγάλη γκάμα επιλογών. Οι καλοί ψηλοί είναι δυσεύρετοι ενώ πολλές ομάδες στο “παγκόσμιο ΄γηπεδο” ψάχνουν για λύση στη θέση “5”. Σαφέστσατα υπήρχαν επιλογές (οι οποίες παρουσιάστηκαν στον κόουτς), απλά ήταν συγκεκριμένες. Ο Έργκιν Άταμαν απεφάνθη ότι είναι σοφότερο να μην κατευθυνθεί το “τριφύλλι” στην απόκτηση ενός καινούργιου παίχτη, μπαίνοντας στη διαδικασία ένταξης του στο σύστημα από την αρχή. Προτίμησε τον συμπατριώτη του, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την αγάπη του για ψηλούς που έχουν τις παραγωγικές δεξιότητες ως κύριο προσόν τους.

Όμως ο Παναθηναϊκός αυτήν την περίοδο προσπαθεί να βελτιώσει την άμυνα του (στρεφόμενος σε σχήματα με αμυντικό προσανατολισμό) και είναι αμφίβολο το πόσο καλό fit θα είναι ο Γιουρτσεβέν στο rotation όταν ο Χολμς επιστρέψει σωματικά στο 100%. Για μια ακόμα φορά (όπως και με τον Σορτς το καλοκαίρι αλλά και με τον ίδιο τον Γιουρτσεβέν στα τέλη της Offseason), o κόουτς παίρνει επάνω του το θέμα, λαμβάνοντας μια απόφαση η οποία θα καθορίσει εν πολλοίς το εάν αυτό το σούπερ-ταλαντούχο γκρουπ θα μπορέσει να πιάσει το μάξιμουμ των δυνατοτήτων του στην τελική ευθεία της σεζόν.