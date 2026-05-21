Η Παρτίζαν επικράτησε (89-78) του Ερυθρού Αστέρα και με 2-0 στη σειρά προκρίθηκε στους τελικούς της ABA Liga.

Με το πόδι στο... γκάζι αγωνίστηκε η Παρτίζαν απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και «σκούπισε» (89-78) τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου με 2-0 στα ημιτελικά της ABA Liga και πήρε την πρόκριση για τους τελικούς, όπου θα διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλητή από την Ντουμπάι ή την Μπουντούτσνοστ.

Η ομάδα του Ζόαν Πενιαρόγια ήταν κυριαρχική από τα πρώτα λεπτά με τους Μπρούνο Φερνάντο, Ντίλαν Οσετκόφσκι και Στέρλινγκ Μπράουν έκανε τη δουλειά απέναντι στο σύνολο του Σάσα Ομπράντοβιτς που δεν βρήκε απαντήσεις στην πολύ καλή άμυνα του αντιπάλου.