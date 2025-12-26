Παρτίζαν-Μακάμπι 87-112: Τη διέλυσε και έφτασε τις πέντε σερί νίκες!

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Μακάμπι ισοπέδωσε την Παρτίζαν στο Βελιγράδι, επικρατώντας με το εμφατικό 87-112 και κατακτώντας την πέμπτη συνεχόμενη νίκη της στη EuroLeague!

Η Μακάμπι παρέσυρε την Παρτίζαν στη Beogradska Arena, επικρατώντας των Σέρβων με 87-112 για τη 18η αγωνιστική της EuroLeague. Οι Ισραηλινοί βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα και το επιβεβαίωσαν απέναντι στους «ασπρόμαυρους», φτάνοντας τις πέντε συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Όντεν Κάτας πάτησε το γκάζι μετά το πρώτο δεκάλεπτο, κάνοντας επιμέρους σκορ 28-12 στη δεύτερη περίοδο και 34-16 στην τρίτη, απέναντι στην Παρτίζαν που από νωρίς πέταξε λευκή πετσέτα, φτάνοντας πλέον τις έξι ήττες στους τελευταίους οκτώ αγώνες της.

Εξάλλου, ο Πενιαρόγια κράτησε τον Τζαμπάρι Πάρκερ στον πάγκο σε όλη τη διάρκεια του ματς.

Παρτίζαν-Μακάμπι: Ο αγώνας

Οι δύο ομάδες βρήκαν ρυθμό στην επίθεση στο πρώτο δεκάλεπτο (31-30), με τον νεοαποκτηθέντα Κάμερον Πέιν να δίνει το στίγμα του, σημειώνοντας 9 πόντους με 3/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε έξι λεπτά. Οι «ασπρόμαυροι» είχαν 6/10 τρίποντα απέναντι στη Μακάμπι, η οποία στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Μάρσιο Σάντος (9π.).

 

Στη συνέχεια, όμως, η Μακάμπι ήταν κυρίαρχη, κάνοντας επιμέρους σκορ 28-12 στη δεύτερη περίοδο και έκλεισε το πρώτο μέρος υπέρ της με 43-58, παρουσιάζοντας πολυφωνία στην επίθεση, σουτάροντας με 80% στο δίποντο (16/20) και μοιράζοντας 16 ασίστ για μόλις 2 λάθη. Η τρίτη περίοδος στο Βελιγράδι ξεκίνησε με σερί 9-0 για τη Μακάμπι (43-67), ενώ ο Λόνι Γουόκερ εκτόξευσε τη διαφορά στο +30, κάνοντας το 51-81 με τρίποντο στο 25:16!

Η «ομάδα του λαού» συνέχισε με το πόδι στο γκάζι και ο Σόρμπιν ολοκλήρωσε τη φάση κοντά στο καλάθι για το 59-92 στο 29’. Η Παρτίζαν δεν έβγαλε ποτέ αντίδραση και οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στη νίκη με 87-112, δίνοντας συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.

Τα δεκάλεπτα: 31-30, 43-58, 59-92, 87-112.

Ο MVP: Ο Λόνι Γουόκερ γέμισε τη στατιστική του με 20 πόντους, 2/3 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 1/1 βολή, 5 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 20:30.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κάμερον Πέιν έκανε το ντεμπούτο του με 15 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μακάμπι είχε 29 ασίστ για 10 λάθη.

#PlayerMINPTSM/A FG% FGM/A 2PT% 2PTM/A 3PT% 3PTM/A FT% FTOREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
Partizan Mozzart Bet Belgrade – Head coach: Joan Penarroya
3M. Muurinen17:2582/633.3%2/366.7%0/00%1/1100%00012300-48
4D. Washington19:4882/366.7%2/366.7%0/00%4/4100%0003210088
5D. Osetkowski *18:5191/250%1/250%0/00%1/1100%0111201099
9V. Marinkovic *28:12121/333.3%1/333.3%0/00%1/1100%112421011111
12S. Brown *24:06151/250%1/250%0/00%1/1100%033421012121
15C. Payne *24:00104/666.7%4/666.7%0/00%2/450%044623122121
17I. Bonga16:0460/10%0/10%0/00%0/00%0111312088
19A. Lakic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
22J. Parker17:3061/250%1/250%0/00%0/00%2241040055
24B. Fernando *12:5930/00%0/00%0/00%0/00%022211001212
33N. Calathes21:05105/683.3%5/683.3%0/00%0/00%426201001212
88T. Jones00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
TOTAL2008717/3154.8%17/3154.8%0/1910.5%14/1877.8%819272219144388
Maccabi Rapyd Tel AvivFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0I. Lundberg20:3931/425%1/425%0/10%1/250%1122002099
1J. Hoard *20:0393/3100%3/3100%0/20%3/3100%134221001414
2J. Clark III *16:2072/450%2/450%1/425%0/00%1236111088
3M. Santos17:43104/666.7%4/666.7%0/20%2/366.7%1122121088
4G. Lavi04:4921/1100%1/1100%0/00%0/00%0110100011
8L. Walker IV *20:30202/366.7%2/366.7%5/1145.5%1/1100%022501312424
9R. Sorkin *22:02176/785.7%6/785.7%1/1100%2/2100%336311002626
10O. Brissett *14:12111/1100%1/1100%3/560%0/00%123020101111
11W. Rayman12:4651/1100%1/1100%1/1100%0/00%2131111077
12J. Dibartolomeo18:30147/887.5%7/887.5%0/00%0/00%246720101717
22T. Leaf18:1360/00%0/00%0/00%0/00%0440000055
45T. Blatt00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
Team/Coaches16294500
TOTAL20011228/3873.7%28/3873.7%15/3839.5%11/1384.6%162945292010112152
     

