Η Μακάμπι παρέσυρε την Παρτίζαν στη Beogradska Arena, επικρατώντας των Σέρβων με 87-112 για τη 18η αγωνιστική της EuroLeague. Οι Ισραηλινοί βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα και το επιβεβαίωσαν απέναντι στους «ασπρόμαυρους», φτάνοντας τις πέντε συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση.
Η ομάδα του Όντεν Κάτας πάτησε το γκάζι μετά το πρώτο δεκάλεπτο, κάνοντας επιμέρους σκορ 28-12 στη δεύτερη περίοδο και 34-16 στην τρίτη, απέναντι στην Παρτίζαν που από νωρίς πέταξε λευκή πετσέτα, φτάνοντας πλέον τις έξι ήττες στους τελευταίους οκτώ αγώνες της.
Εξάλλου, ο Πενιαρόγια κράτησε τον Τζαμπάρι Πάρκερ στον πάγκο σε όλη τη διάρκεια του ματς.
Παρτίζαν-Μακάμπι: Ο αγώνας
Οι δύο ομάδες βρήκαν ρυθμό στην επίθεση στο πρώτο δεκάλεπτο (31-30), με τον νεοαποκτηθέντα Κάμερον Πέιν να δίνει το στίγμα του, σημειώνοντας 9 πόντους με 3/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε έξι λεπτά. Οι «ασπρόμαυροι» είχαν 6/10 τρίποντα απέναντι στη Μακάμπι, η οποία στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Μάρσιο Σάντος (9π.).
Στη συνέχεια, όμως, η Μακάμπι ήταν κυρίαρχη, κάνοντας επιμέρους σκορ 28-12 στη δεύτερη περίοδο και έκλεισε το πρώτο μέρος υπέρ της με 43-58, παρουσιάζοντας πολυφωνία στην επίθεση, σουτάροντας με 80% στο δίποντο (16/20) και μοιράζοντας 16 ασίστ για μόλις 2 λάθη. Η τρίτη περίοδος στο Βελιγράδι ξεκίνησε με σερί 9-0 για τη Μακάμπι (43-67), ενώ ο Λόνι Γουόκερ εκτόξευσε τη διαφορά στο +30, κάνοντας το 51-81 με τρίποντο στο 25:16!
Η «ομάδα του λαού» συνέχισε με το πόδι στο γκάζι και ο Σόρμπιν ολοκλήρωσε τη φάση κοντά στο καλάθι για το 59-92 στο 29’. Η Παρτίζαν δεν έβγαλε ποτέ αντίδραση και οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στη νίκη με 87-112, δίνοντας συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.
Τα δεκάλεπτα: 31-30, 43-58, 59-92, 87-112.
Ο MVP: Ο Λόνι Γουόκερ γέμισε τη στατιστική του με 20 πόντους, 2/3 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 1/1 βολή, 5 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 20:30.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κάμερον Πέιν έκανε το ντεμπούτο του με 15 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μακάμπι είχε 29 ασίστ για 10 λάθη.
|#
|Player
|MIN
|PTS
|M/A FG
|% FG
|M/A 2PT
|% 2PT
|M/A 3PT
|% 3PT
|M/A FT
|% FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|Partizan Mozzart Bet Belgrade – Head coach: Joan Penarroya
|3
|M. Muurinen
|17:25
|8
|2/6
|33.3%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0
|0
|0
|1
|2
|3
|0
|0
|-4
|8
|4
|D. Washington
|19:48
|8
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|0
|0
|0
|3
|2
|1
|0
|0
|8
|8
|5
|D. Osetkowski *
|18:51
|9
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0
|1
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|9
|9
|9
|V. Marinkovic *
|28:12
|12
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|1
|1
|2
|4
|2
|1
|0
|1
|11
|11
|12
|S. Brown *
|24:06
|15
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0
|3
|3
|4
|2
|1
|0
|1
|21
|21
|15
|C. Payne *
|24:00
|10
|4/6
|66.7%
|4/6
|66.7%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|0
|4
|4
|6
|2
|3
|1
|2
|21
|21
|17
|I. Bonga
|16:04
|6
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|2
|0
|8
|8
|19
|A. Lakic
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|J. Parker
|17:30
|6
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|1
|0
|4
|0
|0
|5
|5
|24
|B. Fernando *
|12:59
|3
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|2
|1
|1
|0
|0
|12
|12
|33
|N. Calathes
|21:05
|10
|5/6
|83.3%
|5/6
|83.3%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|4
|2
|6
|2
|0
|1
|0
|0
|12
|12
|88
|T. Jones
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200
|87
|17/31
|54.8%
|17/31
|54.8%
|0/19
|10.5%
|14/18
|77.8%
|8
|19
|27
|22
|19
|14
|4
|3
|88
|Maccabi Rapyd Tel Aviv
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|I. Lundberg
|20:39
|3
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|1
|1
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|9
|9
|1
|J. Hoard *
|20:03
|9
|3/3
|100%
|3/3
|100%
|0/2
|0%
|3/3
|100%
|1
|3
|4
|2
|2
|1
|0
|0
|14
|14
|2
|J. Clark III *
|16:20
|7
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|6
|1
|1
|1
|0
|8
|8
|3
|M. Santos
|17:43
|10
|4/6
|66.7%
|4/6
|66.7%
|0/2
|0%
|2/3
|66.7%
|1
|1
|2
|2
|1
|2
|1
|0
|8
|8
|4
|G. Lavi
|04:49
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|8
|L. Walker IV *
|20:30
|20
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|5/11
|45.5%
|1/1
|100%
|0
|2
|2
|5
|0
|1
|3
|1
|24
|24
|9
|R. Sorkin *
|22:02
|17
|6/7
|85.7%
|6/7
|85.7%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|3
|3
|6
|3
|1
|1
|0
|0
|26
|26
|10
|O. Brissett *
|14:12
|11
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|2
|0
|1
|0
|11
|11
|11
|W. Rayman
|12:46
|5
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|7
|7
|12
|J. Dibartolomeo
|18:30
|14
|7/8
|87.5%
|7/8
|87.5%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|4
|6
|7
|2
|0
|1
|0
|17
|17
|22
|T. Leaf
|18:13
|6
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|5
|45
|T. Blatt
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team/Coaches
|16
|29
|45
|0
|0
|TOTAL
|200
|112
|28/38
|73.7%
|28/38
|73.7%
|15/38
|39.5%
|11/13
|84.6%
|16
|29
|45
|29
|20
|10
|11
|2
|152
