Η Μακάμπι ισοπέδωσε την Παρτίζαν στο Βελιγράδι, επικρατώντας με το εμφατικό 87-112 και κατακτώντας την πέμπτη συνεχόμενη νίκη της στη EuroLeague!

Η Μακάμπι παρέσυρε την Παρτίζαν στη Beogradska Arena, επικρατώντας των Σέρβων με 87-112 για τη 18η αγωνιστική της EuroLeague. Οι Ισραηλινοί βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα και το επιβεβαίωσαν απέναντι στους «ασπρόμαυρους», φτάνοντας τις πέντε συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Όντεν Κάτας πάτησε το γκάζι μετά το πρώτο δεκάλεπτο, κάνοντας επιμέρους σκορ 28-12 στη δεύτερη περίοδο και 34-16 στην τρίτη, απέναντι στην Παρτίζαν που από νωρίς πέταξε λευκή πετσέτα, φτάνοντας πλέον τις έξι ήττες στους τελευταίους οκτώ αγώνες της.

Εξάλλου, ο Πενιαρόγια κράτησε τον Τζαμπάρι Πάρκερ στον πάγκο σε όλη τη διάρκεια του ματς.

Παρτίζαν-Μακάμπι: Ο αγώνας

Οι δύο ομάδες βρήκαν ρυθμό στην επίθεση στο πρώτο δεκάλεπτο (31-30), με τον νεοαποκτηθέντα Κάμερον Πέιν να δίνει το στίγμα του, σημειώνοντας 9 πόντους με 3/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε έξι λεπτά. Οι «ασπρόμαυροι» είχαν 6/10 τρίποντα απέναντι στη Μακάμπι, η οποία στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Μάρσιο Σάντος (9π.).

Στη συνέχεια, όμως, η Μακάμπι ήταν κυρίαρχη, κάνοντας επιμέρους σκορ 28-12 στη δεύτερη περίοδο και έκλεισε το πρώτο μέρος υπέρ της με 43-58, παρουσιάζοντας πολυφωνία στην επίθεση, σουτάροντας με 80% στο δίποντο (16/20) και μοιράζοντας 16 ασίστ για μόλις 2 λάθη. Η τρίτη περίοδος στο Βελιγράδι ξεκίνησε με σερί 9-0 για τη Μακάμπι (43-67), ενώ ο Λόνι Γουόκερ εκτόξευσε τη διαφορά στο +30, κάνοντας το 51-81 με τρίποντο στο 25:16!

Η «ομάδα του λαού» συνέχισε με το πόδι στο γκάζι και ο Σόρμπιν ολοκλήρωσε τη φάση κοντά στο καλάθι για το 59-92 στο 29’. Η Παρτίζαν δεν έβγαλε ποτέ αντίδραση και οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στη νίκη με 87-112, δίνοντας συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.

Τα δεκάλεπτα: 31-30, 43-58, 59-92, 87-112.

Ο MVP: Ο Λόνι Γουόκερ γέμισε τη στατιστική του με 20 πόντους, 2/3 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 1/1 βολή, 5 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 20:30.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κάμερον Πέιν έκανε το ντεμπούτο του με 15 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μακάμπι είχε 29 ασίστ για 10 λάθη.

# Player MIN PTS M/A FG % FG M/A 2PT % 2PT M/A 3PT % 3PT M/A FT % FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR Partizan Mozzart Bet Belgrade – Head coach: Joan Penarroya 3 M. Muurinen 17:25 8 2/6 33.3% 2/3 66.7% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 1 2 3 0 0 -4 8 4 D. Washington 19:48 8 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 3 2 1 0 0 8 8 5 D. Osetkowski * 18:51 9 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 1/1 100% 0 1 1 1 2 0 1 0 9 9 9 V. Marinkovic * 28:12 12 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 1/1 100% 1 1 2 4 2 1 0 1 11 11 12 S. Brown * 24:06 15 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 1/1 100% 0 3 3 4 2 1 0 1 21 21 15 C. Payne * 24:00 10 4/6 66.7% 4/6 66.7% 0/0 0% 2/4 50% 0 4 4 6 2 3 1 2 21 21 17 I. Bonga 16:04 6 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 3 1 2 0 8 8 19 A. Lakic 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 J. Parker 17:30 6 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 2 2 4 1 0 4 0 0 5 5 24 B. Fernando * 12:59 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 2 1 1 0 0 12 12 33 N. Calathes 21:05 10 5/6 83.3% 5/6 83.3% 0/0 0% 0/0 0% 4 2 6 2 0 1 0 0 12 12 88 T. Jones 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 200 87 17/31 54.8% 17/31 54.8% 0/19 10.5% 14/18 77.8% 8 19 27 22 19 14 4 3 88