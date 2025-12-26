Την επέκταση στα συμβόλαια του Αντόνιο Μπλέικνι και του Ελάιτζα Μπράιαντ προετοιμάζει η Χάποελ Τελ Αβίβ.

Σε σημαντικές κινήσεις για το μέλλον της Χάποελ Τελ Αβίβ προχωράει η διοίκηση της ομάδας, επιδιώκοντας την πρόωρη ανανέωση των συμβολαίων του Αντόνιο Μπλέικνι και του Ελάιτζα Μπράιαντ!

Αρχικά, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη κινήθηκε για τον Μπλέικνι του οποίου το συμβόλαιο λήγει το καλοκαίρι του 2027 και θα υπογράψει ως το καλοκαίρι του 2029. Οι δυο πλευρές έχουν συμφωνήσει και απομένει να πέσουν άμεσα οι υπογραφές.

Στη συνέχεια θα ασχοληθούν με τον Ελάιτζα Μπράιαντ, ο οποίος επίσης είναι σύμφωνος να ανανεώσει πρόωρα το συμβόλαιο του όπως υποστηρίζουν στο Ισραήλ επεκτείνοντας το μέχρι το καλοκαίρι του 2029, βγάζοντας και την ρήτρα αποχώρησής του.

Όσον αφορά τον Αντόνιο Μπλέικνι συστήθηκε στους φίλους του μπάσκετ στο Ισραήλ στο τέλος της σεζόν 2021-22, όταν υπέγραψε με την Χάποελ Μπερ Σεβά και έπαιξε σε μερικούς αγώνες στο τέλος της σεζόν. Τον Οκτώβριο του 2024, εντάχθηκε στην Χάποελ Τελ Αβίβ και έκτοτε έχει γίνει ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες της ομάδας.

Ως τώρα ο Μπλέικνι έχει μέσο όρο 12.6 πόντους ανά αγώνα στο πρωτάθλημα, ενώ στην Euroleague έχει 13.5 πόντους μέσο όρο, 2.2 ριμπάουντ και μία ασίστ.

Η επίσημη ανακοίνωση της Χάποελ Τελ Αβίβ για την επέκταση του συμβολαίου του Αντόνιο Μπλέικνι και του Ελάιτζα Μπράιαντ, αναμένεται να πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα.