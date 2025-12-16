Ολυμπιακός: Χλιαρές αποδοκιμασίες μετά την ήττα από τη Βαλένθια
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε και γνώρισε την τρίτη του σερί ήττα στην EuroLeague από τη Βαλένθια με 99-92 στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής.
Μάλιστα, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, υπήρξαν χλιαρές αποδοκιμασίες από τις εξέδρες, με τους οπαδούς να δείχνουν τη δυσαρέσκιά τους μετά τη νέα ήττα των «ερυθρολεύκων».
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στην Πόλη και την ήττα του Ολυμπιακού από τη Βαλένθια
- Παραδόθηκε και πάλι, έτσι δεν πάει πουθενά
- Κορυφή η Χάποελ Τελ Αβίβ με φοβερό Μπράιαντ, πήρε το... θρίλερ
Είναι η πρώτη φορά έπειτα από αρκετά χρόνια, ακούγονται αποδοκιμασίες στο ΣΕΦ από τον κόσμο της ομάδας.
Δείτε ΕπίσηςH αλεπού κατάπιε το αλεπουδάκι
Αξίζει να σημειωθεί πως μετά τις χλιαρές αποδοκιμασίες, ακούστηκε και «Ολυμπιακός» από τη μεγαλύτερη μερίδα των οπαδών των Πειραιωτών.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.