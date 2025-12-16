Χλιαρές αποδοκιμασίες ακούστηκαν από ορισμένους φιλάθλους του Ολυμπιακού, αμέσως μετά την ήττα από τη Βαλένθια με 99-92 στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε και γνώρισε την τρίτη του σερί ήττα στην EuroLeague από τη Βαλένθια με 99-92 στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής.

Μάλιστα, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, υπήρξαν χλιαρές αποδοκιμασίες από τις εξέδρες, με τους οπαδούς να δείχνουν τη δυσαρέσκιά τους μετά τη νέα ήττα των «ερυθρολεύκων».

Είναι η πρώτη φορά έπειτα από αρκετά χρόνια, ακούγονται αποδοκιμασίες στο ΣΕΦ από τον κόσμο της ομάδας.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά τις χλιαρές αποδοκιμασίες, ακούστηκε και «Ολυμπιακός» από τη μεγαλύτερη μερίδα των οπαδών των Πειραιωτών.