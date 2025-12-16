H αλεπού κατάπιε το αλεπουδάκι

Ο Νίκος Παπαδογιάννης πιστεύει ότι ο Παναθηναϊκός έκανε στο σπίτι της πρωταθλήτριας την καλύτερη εμφάνισή του από το Βερολίνο και δώθε.

Ξένοιαστος μέσα στο σπίτι του και ποτισμένος με εκείνη την απόκοσμη αυτοπεποίθηση που τον κάνει να μοιάζει καρδινάλιος ακόμα και όταν φοράει πιτζάμες, ο Εργκίν Άταμαν κοίταζε τον Σάρας όπως κοιτάζει η αλεπού το αλεπουδάκι. Εκατόν ένα εσύ; Εκατόν δύο εγώ.

Τίτλο εσύ; Τρία ευρωπαϊκά εγώ, «three cups» όπως θα έλεγε κι εκείνος ο Παβλίτσεβιτς. «Να, δες και το βίντεο του ημιτελικού του Βερολίνου για να με θυμηθείς καλύτερα», θα μπορούσε να προσθέσει.

Και πράγματι, ο Παναθηναϊκός της 16ης Δεκεμβρίου 2025 ήταν φτυστός με τον Παναθηναϊκό που απέκλεισε τη Φενέρ στις 24 Μαΐου 2024 έενα βήμα πριν φτάσει στην αίθουσα του θρόνου. Μία ομάδα σίγουρη για τον εαυτό της, άριστα διαβασμένη, προικισμένη με έναν σπάνιο συνδυασμό ποιότητας και πείρας, καμωμένη για μεγάλους αγώνες και για μεγάλες προκλήσεις.

Στα χαρτιά ήταν ο ίδιος Παναθηναϊκός που ηττήθηκε από τη Βαλένθια και από την Αρμάνι, αλλά …άλλος Παναθηναϊκός. Η επιστροφή του Τσέντι Όσμαν του έδωσε ισορροπία, ταχύτητα, αλλά και ανάστημα, αφού τα σχήματα με τους τρεις κοντούς δεν υπήρχε περίπτωση να φτουρήσουν απέναντι στην αθλητική περιφέρεια της Φενέρ.

Ειδικά για αυτό το ματς, που ουσιαστικά κρίθηκε στα κλεψίματα και στα …ντιφλέξια, όπως θα 'λεγαν και στο χωριό των παππούδωντου Πιτίνο στη Σικελία, ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν δυνατά πόδια, μακριά χέρια, σβελτάδα, μανιασμένο κυνήγι της μπάλας στις γραμμές της πάσας. Τα 22 λάθη της Φενέρ λένε όλο το στόρι του αγώνα. Σε πολλά υπέπεσε και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός, αλλά δν έτρεμε το δικό του χέρι όταν το σχοινί τεντώθηκε.

Οι «πράσινοι» κατέβασαν ταχύτητα μόλις ο απροπόνητος Όσμαν κουράστηκε, αλλά όταν χρειάστηκαν ενισχύσεις από το ιππικό τις βρήκαν στα πρόσωπα των Κώστα Σλούκα, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Το πεντάλεπτο που έφερε τα πάντα τούμπα, από το 57-50 στο 64-69 προτού επιστρέψει ο Κέντρικ Ναν για να αποτελειώσει τη Φενέρ, φέρει τη σφραγίδα του τρίτου και του τέταρτου σωματοφύλακα.

Ο Ισπανός πέτυχε όλους τους πόντους του (9) μαζεμένους ώσπου να πεις «Ερνανγκόμεθ», ενώ ο Σλούκας μοίρασε τρεις ή τέσσερες απανωτές ασίστ και τις γαρνίρισε με δύο καλαθάρες οι οποίες σκόρπισαν μούδιασμα στο παλιό του σπίτι. Προσθέστε και εκείνο το νικητήριο τρίποντο με τη φανέλα του Ολυμπιακού στα πλέι-οφ του 2023 και θα καταλάβετε για ποιο λόγο η κιτρινογάλαζη εξέδρα της ασιατικής ακτής θα ψήφιζε ακόμα και σήμερα δαγκωτό Σλούκα. Δεν είναι δα μπάσκετ αυτό που παίζει φέτος η Φενέρ. Ούτε καν όταν κερδίζει.

Όσο για τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν και το ενδεχόμενο απουσίας του από το αποψινό ματς; «Έλα να σου μάθω ένα κόλπο που σκαρώσαμε με τον κόουτς πριν από τρεις μήνες στη Ρίγα», ακούστηκε να λέει ο Όσμαν στον Αμερικανό λίγο πριν ξεκινήσει η προπόνηση της Δευτέρας.

Ο Ναν επέστρεψε μετά από το 64-69 και ζήτησε από τους συμπαίκτες του τη μπαγκέτα για να παίξει το μπάσκετ που ξέρει καλύτερα από τον καθένα, αλλά για δυό στιγμές το χούι του πήγε να γίνει μπούμερανγκ. Η διαφορά, όμως, έγινε στην άλλη άκρη του γηπέδου.

Τις έξτρα μπάλες που ήθελε για να κάνει το κομμάτι του ο Ναν τις κέρδισε με κλεψίματα (4), σε μία αναμέτρηση που θύμιζε οδομαχία. Μοίρασε και 4 ασίστ, έκανε και 5 λάθη όπως ήταν επόμενο, αλλά στην οικονομία του αγώνα ήταν ο κορυφαίος. Απλά, χρειάστηκε ένα σίγουρο χέρι για να κρατήσει το σκάφος σταθερό όταν είχε πιάσει η φουρτούνα. «Αυτό αφήστε το πάνω μου», είπε ο Σλούκας.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στη γιορτή με ουρανομήκες πυροτέχνημα πάνω που πολλοί ετοιμάζονταν να τον κατατάξουν στην κατηγορία όχι των φαβορί, αλλά των αουτσάιντερ. Όποιος βιάζται, σκοντάφτει πάνω σε πρασινη τρικλοποδιά.

Το ίδιο δεν έκανε και με το διπλό επί της Εφές λίγα μποτιλιαρισμένα χιλιόμετρα παραπέρα, στα μέσα του Οκτώβρη; Το ίδιο δεν έκανε και με τις απανωτές νίκες επί της Παρί και επί της Ρεάλ μόλις ο Σλούκας ξεστόμισε εκείνο το «ντρέπομαι» στο Βελιγράδι;

Το μεθαυριανό ντέρμπι (κορυφογραμμής αν όχι κορυφής) ενάντια στη Χάποελ στο ΟΑΚΑ θα ρίξει στο τραπέζι νέα ερωτήματα, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε τις απαντήσεις απόψε σε μία μάχη τακτικής, από αυτές που υποτίθεται ότι τον δυσκολεύουν. Ήταν, νομίζω, η πιο πειστική εμφάνισή του από το Βερολίνο και δώθε.

Το αλεπουδάκι επέστρεψε στο θρανίο με βρεγμένη γούνα, αφεντικό σε μία ομάδα που φοράει στέμμα αλλά παίζει μάλλον ξυλίκι παρά μπάσκτ, την ίδια ώρα που η γριά αλεπού έφυγε προς τις ψαροταβέρνες του Βοσπόρου, με τα μουστάκια της να γελάνε. Το ταξί που παρέλαβε τον Εργκίν Αταμαν έτρεχε με 102.

