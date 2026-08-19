Ο Τόμας Γουόκαπ ανέβασε video στα social media από την προπόνησή του στη Νέα Υόρκη.

Στις ΗΠΑ προπονείται ο Τόμας Γουόκαπ! Ο Αμερικανός παίκτης ανέβασε video στα social media από την προπόνησή του στη Νέα Υόρκη, μια ημέρα πριν την έναρξη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έχει προγραμματισμένη τη συγκέντρωση των παικτών της -που δεν απουσιάζουν λόγω υποχρεώσεων στις Εθνικές ομάδες- για τις 20 και 21 Αυγούστου έτσι ώστε εκείνοι να υποβληθούν στις απαραίτητες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις και να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους.

Όπως προκύπτει από τη μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του, στην οποία προχώρησε ο Γουόκαπ ζητώντας την άμεση αποδέσμευσή του, δεν αναμένεται να δώσει το «παρών» στην πρώτη συγκέντρωση του Ολυμπιακού. Ωστόσο, οι Πειραιώτες κατέστησαν σαφές μέσω της ενημέρωσής τους ότι τον περιμένουν, καθώς το συμβόλαιό του είναι σε ισχύ.

Δείτε το video: