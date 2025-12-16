Χάποελ Τελ Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας 84-78: Πήρε το... θρίλερ με Μπράιαντ και έμεινε στην κορυφή
Έδειξε χαρακτήρα η ομάδα του Ιτούδη και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague. Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε με 84-78 του Ερυθρού Αστέρα και έτσι πήγε στο 12-4, ρίχνοντας το σύνολο του Ομπράντοβιτς στο 9-7.
Για τους νικητές ο Μπράιαντ ήταν απολαυστικός με 28 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Μεγάλα καλάθια στο τέλος ο Τζόουνς. Από την άλλη πλευρά ο Μπάτλερ τελείωσε με 27 πόντους και 8 ασίστ.
Χάποελ Τελ Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας: Το ματς
Καμιά από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να ξεφύγει στο πρώτο δεκάλεπτο και ο Ουέινραϊτ έκανε το 21-18 λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. To καλάθι του Οτούρου έκανε το 38-33, δύο λεπτά πριν το ημίχρονο για την ομάδα του Ιτούδη. Ο Ιζούντου απάντησε για το 38-35 στο 19'.
O Mπάτλερ έδωσε αέρα πέντε πόντων για το 44-49 του Ερυθρού Αστέρα, ενώ με τις δύο βολές του Μπράουν η Χάποελ κατάφερε να περάσει μπροστά με 58-56 στο 28'. Ο Μπράιαντ έκανε το 73-73 , τρια λεπτά πριν το τέλος. Ο Μπλέικνι σκόραρε για το 76-73 στο 38'. Ο Τζόουνς έκανε 80-76 στο 39'. Ο ίδιος παίκτης έγραψε το 82-78 στα 17 δευτερόλεπτα και κλείδωσε το ματς.
Τα δεκάλεπτα: 21-21, 40-37, 61-59, 84-78
Ο MVP: Ο Μπράιαντ ήταν εντυπωσιακός με 28 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπάτλερ με 27 πόντους και 8 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 6/11 τρίποντα του Μπράιαντ.
