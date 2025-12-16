Μετά από ματσάρα, η Χάποελ Τελ Αβίβ του Ιτούδη με κορυφαίο Μπράιαντ επικράτησε με 84-78 του Ερυθρού Αστέρα και έμεινε στην κορυφή της Euroleague.

Έδειξε χαρακτήρα η ομάδα του Ιτούδη και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague. Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε με 84-78 του Ερυθρού Αστέρα και έτσι πήγε στο 12-4, ρίχνοντας το σύνολο του Ομπράντοβιτς στο 9-7.

Για τους νικητές ο Μπράιαντ ήταν απολαυστικός με 28 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Μεγάλα καλάθια στο τέλος ο Τζόουνς. Από την άλλη πλευρά ο Μπάτλερ τελείωσε με 27 πόντους και 8 ασίστ.

Χάποελ Τελ Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας: Το ματς

Καμιά από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να ξεφύγει στο πρώτο δεκάλεπτο και ο Ουέινραϊτ έκανε το 21-18 λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. To καλάθι του Οτούρου έκανε το 38-33, δύο λεπτά πριν το ημίχρονο για την ομάδα του Ιτούδη. Ο Ιζούντου απάντησε για το 38-35 στο 19'.

O Mπάτλερ έδωσε αέρα πέντε πόντων για το 44-49 του Ερυθρού Αστέρα, ενώ με τις δύο βολές του Μπράουν η Χάποελ κατάφερε να περάσει μπροστά με 58-56 στο 28'. Ο Μπράιαντ έκανε το 73-73 , τρια λεπτά πριν το τέλος. Ο Μπλέικνι σκόραρε για το 76-73 στο 38'. Ο Τζόουνς έκανε 80-76 στο 39'. Ο ίδιος παίκτης έγραψε το 82-78 στα 17 δευτερόλεπτα και κλείδωσε το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 40-37, 61-59, 84-78

Ο MVP: Ο Μπράιαντ ήταν εντυπωσιακός με 28 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπάτλερ με 27 πόντους και 8 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 6/11 τρίποντα του Μπράιαντ.