Βαθμολογία της Euroleague: Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού και την ήττα του Ολυμπιακού
Μεγάλο διπλό ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Αταμάν έφυγε με το διπλό (77-81) από την Τουρκία, αφού επικράτησε της Φενέρ. Με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στο 10-6 και επέστρεψε στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Στο 9-6 έπεσε το σύνολο του Σάρας.
Αντίθετα ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και γνώρισε την ήττα από την Βαλένθια με 92-99 με την οποία έριξε το ρεκόρ του στο 8-7.
Νωρίτερα στο ματς που άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής η Μακάμπι έφυγε με το διπλό από την έδρα της Ντουμπάι BC με 97-95.
Η Χάποελ συνέχισε με την... ίδια φόρα κερδίζοντας εντός έδρας τον Ερυθρό Αστέρα με 84-77.
Τα αποτελέσματα
Τρίτη 16/12
- Dubai Basketball-Μακάμπι 95-97
- Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός 77-81
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας 84-77
- Ολυμπιακός-Βαλένθια 92-99
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης
- 22:00 Παρί-Μπαρτσελόνα
Τετάρτη 17/12
- 20:00 Ζάλγκιρις-Αναντολού Εφές
- 21:00 Βιλερμπάν-Μπάγερν
- 21:30 Παρτίζαν-Βίρτους
- 21:30 Μπασκόνια-Μονακό
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 12-4
- Βαλένθια 11-5
- Μπαρτσελόνα 10-5
- Παναθηναϊκός 10-6
- Μονακό 9-6
- Ζάλγκιρις 9-6
- Φενέρμπαχτσε 9-6 *
- Ρεάλ Μαδρίτης 9-6
- Ερυθρός Αστέρας 9-7
- Ολυμπιακός 8-7
- Αρμάνι Μιλάνο 8-7
- Βίρτους Μπολόνια 7-8
- Dubai Basketball 7-9
- Παρτίζαν 6-9
- Μακάμπι 6-10
- Παρί 5-10
- Μπασκόνια 5-10
- Αναντολού Εφές 5-10
- Μπάγερν Μονάχου 5-10
- Βιλερμπάν 3-12
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Επόμενη αγωνιστική
18/12
- 21:05 Βαλένθια - Μακάμπι
- 21:15 Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Aρμάνι - Φενέρ
- 21:45 Ρεάλ - Παρί
19/12
- 19:30 Εφές - Ντουμπάι
- 20:00 Ζάλγκιρις - Παρτίζαν
- 20:30 Μονακό - Μπάγερν
- 21:15 Ολυμπιακός - Βιλερμπάν
- 21:30 Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια
- 21: 45 Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους
