Δείτε τη βαθμολογία της Euroleague μετά την νίκη του Παναθηναϊκού στην Πόλη κόντρα στη Φενέρ και την ήττα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ από την Βαλένθια.

Μεγάλο διπλό ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Αταμάν έφυγε με το διπλό (77-81) από την Τουρκία, αφού επικράτησε της Φενέρ. Με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στο 10-6 και επέστρεψε στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Στο 9-6 έπεσε το σύνολο του Σάρας.

Αντίθετα ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και γνώρισε την ήττα από την Βαλένθια με 92-99 με την οποία έριξε το ρεκόρ του στο 8-7.

Νωρίτερα στο ματς που άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής η Μακάμπι έφυγε με το διπλό από την έδρα της Ντουμπάι BC με 97-95.

Η Χάποελ συνέχισε με την... ίδια φόρα κερδίζοντας εντός έδρας τον Ερυθρό Αστέρα με 84-77.

Τα αποτελέσματα

Τρίτη 16/12

Dubai Basketball-Μακάμπι 95-97

Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός 77-81

Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας 84-77

Ολυμπιακός-Βαλένθια 92-99

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Παρί-Μπαρτσελόνα

Τετάρτη 17/12

20:00 Ζάλγκιρις-Αναντολού Εφές

21:00 Βιλερμπάν-Μπάγερν

21:30 Παρτίζαν-Βίρτους

21:30 Μπασκόνια-Μονακό

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 12-4 Βαλένθια 11-5 Μπαρτσελόνα 10-5 Παναθηναϊκός 10-6 Μονακό 9-6 Ζάλγκιρις 9-6 Φενέρμπαχτσε 9-6 * Ρεάλ Μαδρίτης 9-6 Ερυθρός Αστέρας 9-7 Ολυμπιακός 8-7 Αρμάνι Μιλάνο 8-7 Βίρτους Μπολόνια 7-8 Dubai Basketball 7-9 Παρτίζαν 6-9 Μακάμπι 6-10 Παρί 5-10 Μπασκόνια 5-10 Αναντολού Εφές 5-10 Μπάγερν Μονάχου 5-10 Βιλερμπάν 3-12

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική

18/12

21:05 Βαλένθια - Μακάμπι

21:15 Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Aρμάνι - Φενέρ

21:45 Ρεάλ - Παρί

19/12