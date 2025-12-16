Η Αρμάνι Μιλάνο παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ επικράτησε (89-82) της Ρεάλ για την 16η αγωνιστική της Euroleague με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Γκούντουριτς.

Η Αρμάνι Μιλάνο φέρει πλέον ξεκάθαρα τη «σφραγίδα» του Πέπε Ποέτα και με τον Μάρκο Γκούντουριτς να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση έφτασε στη νίκη (89-82) κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Σέρβος γκαρντ/φόργουορντ τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Ζακ ΛεΝτέι είχε 14 πόντους και 4 ριμπάουντ. Από τους Μαδριλένους ο Φακούντο Καμπάτσο είχε 25 πόντους και ο Τρέι Λάιλ 14 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα. Η Αρμάνι πλέον έχει ρεκόρ 9-7, ενώ η Ρεάλ μετράει 9 νίκες και 7 ήττες στη Euroleague.

Αρμάνι-Ρεάλ: Ο αγώνας

Από τα πρώτα λεπτά οι παίκτες του Σέρτζιο Σκαριόλο θέλησαν να αιφνιδιάσουν με την πίεση τον αντίπαλο τους και το πέτυχαν (9-17 στο 5’), καθώς οι γηπεδούχοι δυσκολεύονταν να σκοράρουν την ώρα που ο Φακούντο Καμπάτσο έκανε την τέλεια εμφάνιση στο επιθετικό κομμάτι. Σταδιακά, η Αρμάνι ανέβασε την ένταση στην άμυνα και βρήκε λύσεις από τον Μάρκο Γκούντουριτς, αλλά και τον Ζακ ΛεΝτέι, όπως και τον Άρμονι Μπρουκς και βρέθηκε μπροστά στο τέλος της πρώτης περιόδου (23-21 στο 10’).

Στη δεύτερη περίοδο, οι Ιταλοί είχαν περισσότερες λύσεις και αυτό αποτυπώθηκε σε αριθμούς παίρνοντας μια διαφορά 14 πόντων (48-34 στο 18’), πριν κλείσει το πρώτο ημίχρονο με την Αρμάνι να προηγείται με 11 πόντους (50-39 στο 20’).

Στο δεύτερο μέρος, οι παίκτες του Πέπε Ποέτα είχαν τον έλεγχο (59-52 στο 27’), αλλά ο Φακούντο Καμπάτσο με τον Τρέι Λάιλ και τον Μάριο Χεζόνια μπόρεσαν να μειώσουν (66-60 στο 30’) στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Στο τέταρτο 10λεπτο η Αρμάνι με τον Μάρκο Γκούντουριτς και τον Ζακ ΛεΝτέι μπόρεσε να πάρει μια ακόμη διψήφια διαφορά (81-69 στο 36’) και εκεί ουσιαστικά κρίθηκαν όλα, καθώς δεν μπόρεσε στο τέλος η Ρεάλ να κάνει την ανατροπή.

Ο MVP: Ο Μάρκο Γκούντουριτς τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους (6/7 ελεύθερες βολές, 2/4 δίποντα, 4/7 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 19:33 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Φακούντο Καμπάτσο είχε 25 πόντους, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 26:36 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 19 επιθετικά ριμπάουντ της Ρεάλ έναντι μόλις 4 της Αρμάνι δεν ήταν αρκετά για να την οδηγήσουν στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 50-39, 66-60, 89-82.





EA7 Emporio Armani Milan FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head Coach: Giuseppe Poeta MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 2 L. Brown 12:20 8 3/4 75.0% 1/2 50.0% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 2 3 0 1 0 8 3 Q. Ellis * 27:40 10 4/7 57.1% 2/4 50.0% 2/3 66.7% 0/0 0% 0 2 2 2 3 2 0 0 7 5 M. Ceccato 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 D. Booker * 19:39 2 1/4 25.0% 1/2 50.0% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 1 3 0 0 1 -1 12 A. Brooks * 31:05 13 4/6 66.7% 1/1 100% 3/5 60.0% 2/2 100% 1 1 2 0 2 2 1 0 13 16 Z. Leday * 24:08 14 4/6 66.7% 3/4 75.0% 1/2 50.0% 5/5 100% 1 3 4 2 3 1 2 0 20 17 G. Ricci 16:13 3 1/3 33.3% 0/0 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 3 3 0 2 1 0 0 1 23 M. Guduric 19:33 22 6/11 54.5% 2/4 50.0% 4/7 57.1% 6/7 85.7% 0 5 5 3 5 2 0 1 21 31 S. Shields * 29:21 10 3/9 33.3% 2/6 33.3% 1/3 33.3% 3/4 75.0% 0 4 4 3 1 2 2 0 12 32 J. Nebo 20:01 7 2/6 33.3% 2/6 33.3% 0/0 0% 3/4 75.0% 2 2 4 1 1 0 0 4 9 TOTAL 200:00 89 28/56 50.0% 14/29 48.3% 14/27 51.9% 19/22 86.4% 4 25 29 14 23 11 6 6 92



