Μπατίστ στο Gazz Floor: «Ίσως στο μέλλον να έχω άποψη ή συμμετοχή σε όσα συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό!»

Ο Μάικ Μπατίστ μίλησε στο Gazz Floor by Novibet και μοιράστηκε τις σκέψεις του για το μέλλον του Παναθηναϊκού, καθώς και για το Final Four της Αθήνας με τον Ολυμπιακό στον μεγάλο τελικό.

Το Final Four της Αθήνας, όπως είναι εύλογο, βρίσκεται στο προσκήνιο με τον Ολυμπιακό να ετοιμάζεται να δώσει τη «μάχη» του στον μεγάλο τελικό (24/05, 21:00) απέναντι στην παλιά του γνώριμο Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο πλαίσιο της τελικής φάσης της διοργάνωσης, πολλά events λαμβάνουν χώρα σε ολόκληρη την Αττική με θρύλους του αθλήματος να δίνουν το παρών. Ένα τέτοιο συνέβη και στο Χαλάνδρι με τους γνωστούς «Trace 'n Chase» να διοργανώνουν μία εντυπωσιακή εκδήλωση με καλεσμένους τους Κάιλ Χάινς, Μάικ Μπατίστ, Δημήτρη Διαμαντίδη και Θοδωρή Παπαλουκά, όπου μικροί και μεγάλοι βρέθηκαν εκεί για να φωτογραφηθούν με τους legends.

Ο Μάικ Μπατίστ τέθηκε, μάλιστα, στη διάθεση του Gazzetta και του Gazz Floor by Novibet μιλώντας τόσο για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, όσο και για το συναίσθημα να βλέπει τον Ολυμπιακό σε ένα... ερυθρόλευκο ΟΑΚΑ.

Η συνέντευξη του Μάικ Μπατίστ

Για το πώς αισθάνεται όταν βλέπει τόσο κόσμο να επιθυμεί μία φωτογραφία ή ένα αυτόγραφο από εκείνον: «Είναι απίστευτο συναίσθημα. Έχω αποσυρθεί από το μπάσκετ ως παίκτης εδώ και 12 χρόνια και το να βλέπω ακόμη τόση αγάπη και σεβασμό από τον κόσμο είναι πραγματικά μοναδικό. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, χαίρομαι που ήρθα και το διασκέδασα πάρα πολύ».

Για το ότι το Final Four γίνεται στην Αθήνα με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στον τελικό χωρίς τον Παναθηναϊκό εκεί: «Είναι λίγο συμβολικό και κάπως περίεργο. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Δυστυχώς η δική μου ομάδα δεν τα κατάφερε να φτάσει εκεί, οπότε ο Ολυμπιακός πιθανότατα θα απολαύσει τα… οφέλη αύριο. Μάλλον είναι και το φαβορί για να κερδίσει. Θα δούμε τι θα γίνει».

Για το μέλλον του Παναθηναϊκού και τον ιδανικό για εκείνον προπονητή: «Δεν ξέρω… Για να είμαι ειλικρινής, εγώ βλέπω τα πράγματα απ’ έξω προς τα μέσα. Δεν έχω λόγο σε ό,τι συμβαίνει μέσα στην ομάδα ή στη διοίκηση. Αυτή τη στιγμή έχω τη δική μου δουλειά ως assistant coach στους Toronto Raptors και είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος σε αυτό που έχω μπροστά μου. Ίσως στο μέλλον να μπορώ να έχω κάποια άποψη ή συμμετοχή, αλλά προς το παρόν το μόνο που με απασχολεί είναι οι Ράπτορς».

Για τη δουλειά που έγινε φέτος στους Ράπτορς: «Χάσαμε σε επτά παιχνίδια στον πρώτο γύρο των playoffs από τους Καβαλίερς. Είναι ένα αποτέλεσμα που αφήνει γλυκόπικρη αίσθηση, γιατί στεναχωρηθήκαμε που αποκλειστήκαμε, αλλά ταυτόχρονα όλοι μάθαμε πολλά μέσα από αυτή τη σειρά. Οι παίκτες πήραν σημαντικές εμπειρίες και είδαμε μεγάλη εξέλιξη από αρκετούς από αυτούς.

Έλεγα και σε κάποια παιδιά ότι σε ένα σημείο του Game 7 είχαμε στο παρκέ τέσσερις παίκτες που αγωνίζονταν μαζί μας στο Summer League. Και δεν τους ρίξαμε απλώς μέσα hoping να επιβιώσουμε. Τους βάλαμε γιατί εμπιστευόμαστε τη δουλειά που έκαναν όλο το καλοκαίρι και σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τους δώσαμε αυτή τη στιγμή και εκείνοι ανταποκρίθηκαν με αυτοπεποίθηση. Θα συνεχίσουμε να ανεβάζουμε τον πήχη. Πιστεύω πως είμαστε έτοιμοι για όλες τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες που υπάρχουν γύρω από εμάς και θα ανταποκριθούμε σε κάθε πρόκληση».

Για την μπλούζα του με τον Κόμπι Μπράιαντ: «Είναι φοβερό, έτσι; Πάντα εκπροσωπώ το L.A. Ο Κόμπι είναι θρύλος του Λος Άντζελες και να ξέρεις κιόλας πως το παιχνίδι μου στα T-shirts είναι από τα καλύτερα! Μου αρέσει πολύ να φοράω μπλουζάκια. Είναι τρόπος ζωής της Καλιφόρνιας και προσπαθώ πάντα να κάνω τη σωστή επιλογή όταν φοράω κάτι».

Δείτε τη συνέντευξη στην εκπομπή

