Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έκανε τα εύκολα δύσκολα στο τέλος αλλά επικράτησε (7-95) της Ντουμπάι με κάρφωμα του Οσέι Μπρίσετ και εξαιρετικό Τζέιλεν Χόαρντ.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ μετά τα πρώτα λεπτά επέβαλλε τον ρυθμό της και επικράτησε (97-95) της Ντουμπάι εκτός έδρας για την 16η αγωνιστική της Euroleague με τον Τζέιλεν Χόαρντ να είναι εκπληκτικός, αλλά ο Οσέι Μπρίσετ ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για τους Ισραηλινούς με το κάρφωμα στα 3 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη που οδήγησε στη νίκη την ομάδα του Όντεντ Κάτας.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Τζέιλεν Χόαρντ με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ τον ακολούθησαν ο Ρόμαν Σόρκιν με 17 πόντους και ο Λόνι Γουόκερ με 14 πόντους.

Από τους ηττημένους μεγάλη εμφάνιση έκανε ο Μακίνλει Ράιτ με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 10 ασίστ και ο Τζάστιν Άντερσον με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Η Μακάμπι πλέον έχει ρεκόρ 6-10, ενώ η Ντουμπάι έχει 7 νίκες και 9 ήττες στη Euroleague.

Μτουμπάι-Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Ντουμπάι αιφνιδίασε τη Μακάμπι και πήρε τον έλεγχο του ρυθμού «χτίζοντας» μια σημαντική διαφορά (27-18 στο 8.30’’ και 30-23 στο 10’) με τους Ράιτ, Πετρούσεφ και Άντερσον να δίνουν λύσεις. Ωστόσο σταδιακά η «ομάδα του λαού» έφερε την συνάντηση στα μέτρα της (42-41 στο 15’) και πέρασε μπροστά (50-51 στο 19’). Παρ’ ολ’ αυτά η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς ολοκλήρωσε το πρώτο 20λεπτο (52-51) έχοντας προβάδισμα με «βραχεία κεφαλή».

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μακάμπι πάτησε... γκάζι και με καλάθια από τους Σόρκιν, Λούντμπεργκ, Μπλατ και Γουόκερ ξέφυγε με 17 πόντους (60-77 στο 27.20’’). Το εντυπωσιακό 8-26 στα πρώτα 7 λεπτά ήταν αποτέλεσμα της πιεστικής άμυνας των Ισραηλινών και των κακών επιλογών των γηπεδούχων, οι οποίοι βρέθηκαν στο -13 (66-79 στο 30’).

Στην τελευταία περίοδο, οι παίκτες του Όντεντ Κάτας είχαν μια διαφορά 9 πόντων (70-79 στο 32’) την οποία σταδιακά «ροκάνισε» η Ντουμπάι πιέζοντας στην άμυνα και με τον Μακίνλει Ράιτ να δίνει λύσεις μείωσε στους 5 πόντους (78-83 στο 34’) και με τρίποντο του Κόντιτς έφτασε σε απόσταση... αναπνοής (84-85 στο 35.30’’) και στη συνέχεια με τρεις βολές του Άντερσον ισοφάρισε (87-87 στο 36.30’’).

Σ’ αυτό το σημείο ο Κλαρκ και ο Λούντμπεργκ έδωσαν σημαντική βοήθεια στους Ισραηλινούς για να ξεφύγουν (87-91 στο 37.20’’). Μάλιστα βρέθηκαν και στο +6 (89-95) στο τελευταίο λεπτό, αλλά εκεί επέδειξαν... αυτοκτονικές τάσεις και μετά το 91-95 στα 36’’ πριν τη λήξη οι Ισραηλινοί κάνουν λάθος και η Ντουμπάι «απάντησε» με τετράποντο του Ράιτ (τρίποντο και φάουλ) και ισοφάρισε (95-95 στα 27’’). Στην τελευταία κατοχή ο Ίφε Λούντμπεργκ με εξαιρετική ασίστ έβγαλε μόνο του στη ρακέτα τον Οσέι Μπρίσετ που προσυπέγραψε την εκτός έδρας νίκη της Μακάμπι.

