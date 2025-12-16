Ντουμπάι-Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-97: Δια χειρός Μπρίσετ
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ μετά τα πρώτα λεπτά επέβαλλε τον ρυθμό της και επικράτησε (97-95) της Ντουμπάι εκτός έδρας για την 16η αγωνιστική της Euroleague με τον Τζέιλεν Χόαρντ να είναι εκπληκτικός, αλλά ο Οσέι Μπρίσετ ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για τους Ισραηλινούς με το κάρφωμα στα 3 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη που οδήγησε στη νίκη την ομάδα του Όντεντ Κάτας.
Κορυφαίος για τους νικητές ο Τζέιλεν Χόαρντ με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ τον ακολούθησαν ο Ρόμαν Σόρκιν με 17 πόντους και ο Λόνι Γουόκερ με 14 πόντους.
Από τους ηττημένους μεγάλη εμφάνιση έκανε ο Μακίνλει Ράιτ με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 10 ασίστ και ο Τζάστιν Άντερσον με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Η Μακάμπι πλέον έχει ρεκόρ 6-10, ενώ η Ντουμπάι έχει 7 νίκες και 9 ήττες στη Euroleague.
Μτουμπάι-Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ο αγώνας
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Ντουμπάι αιφνιδίασε τη Μακάμπι και πήρε τον έλεγχο του ρυθμού «χτίζοντας» μια σημαντική διαφορά (27-18 στο 8.30’’ και 30-23 στο 10’) με τους Ράιτ, Πετρούσεφ και Άντερσον να δίνουν λύσεις. Ωστόσο σταδιακά η «ομάδα του λαού» έφερε την συνάντηση στα μέτρα της (42-41 στο 15’) και πέρασε μπροστά (50-51 στο 19’). Παρ’ ολ’ αυτά η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς ολοκλήρωσε το πρώτο 20λεπτο (52-51) έχοντας προβάδισμα με «βραχεία κεφαλή».
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μακάμπι πάτησε... γκάζι και με καλάθια από τους Σόρκιν, Λούντμπεργκ, Μπλατ και Γουόκερ ξέφυγε με 17 πόντους (60-77 στο 27.20’’). Το εντυπωσιακό 8-26 στα πρώτα 7 λεπτά ήταν αποτέλεσμα της πιεστικής άμυνας των Ισραηλινών και των κακών επιλογών των γηπεδούχων, οι οποίοι βρέθηκαν στο -13 (66-79 στο 30’).
Στην τελευταία περίοδο, οι παίκτες του Όντεντ Κάτας είχαν μια διαφορά 9 πόντων (70-79 στο 32’) την οποία σταδιακά «ροκάνισε» η Ντουμπάι πιέζοντας στην άμυνα και με τον Μακίνλει Ράιτ να δίνει λύσεις μείωσε στους 5 πόντους (78-83 στο 34’) και με τρίποντο του Κόντιτς έφτασε σε απόσταση... αναπνοής (84-85 στο 35.30’’) και στη συνέχεια με τρεις βολές του Άντερσον ισοφάρισε (87-87 στο 36.30’’).
Σ’ αυτό το σημείο ο Κλαρκ και ο Λούντμπεργκ έδωσαν σημαντική βοήθεια στους Ισραηλινούς για να ξεφύγουν (87-91 στο 37.20’’). Μάλιστα βρέθηκαν και στο +6 (89-95) στο τελευταίο λεπτό, αλλά εκεί επέδειξαν... αυτοκτονικές τάσεις και μετά το 91-95 στα 36’’ πριν τη λήξη οι Ισραηλινοί κάνουν λάθος και η Ντουμπάι «απάντησε» με τετράποντο του Ράιτ (τρίποντο και φάουλ) και ισοφάρισε (95-95 στα 27’’). Στην τελευταία κατοχή ο Ίφε Λούντμπεργκ με εξαιρετική ασίστ έβγαλε μόνο του στη ρακέτα τον Οσέι Μπρίσετ που προσυπέγραψε την εκτός έδρας νίκη της Μακάμπι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.