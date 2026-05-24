Ο Μάριους Γκριγκόνις δύσκολα θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό τη νέα σεζόν και είναι πολύ πιθανόν να επιστρέψει στην Ζάλγκιρις Κάουνας.

Ο Λιθουανός γκαρντ μπορεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και για την επόμενη σεζόν ωστόσο πολύ δύσκολα θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με το «τριφύλλι».

Λίγο - πολύ ήταν προδιαγραμμένο ότι θα αποχωρούσε από τους «πράσινους» από τη στιγμή που μετά τον τραυματισμό του ουδέποτε επανήλθε στο 100%.

Όπως ανέφερε και το Basketnews, ο Μάριους Γκριγκόνις βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ζάλγκιρις Κάουνας και μάλιστα εικάζεται ότι βρίσκεται κοντά και σε συμφωνία.

Αυτή τη στιγμή μπορεί να βρίσκεται στην οκτάδα των ξένων για τα ματς της Stoiximan GBL ωστόσο αναμένεται να αντικατασταθεί πριν από τους τελικούς από τον Τσέντι Όσμαν.

Εάν και εφόσον γίνει η αντικατάσταση πριν από τα παιχνίδια των ημιτελικών με τον ΠΑΟΚ, είναι πολύ πιθανόν ο «Γκρίγκο» να έχει ολοκληρώσει ήδη την παρουσία του στον Παναθηναϊκό.

Φέτος έχει αγωνιστεί σε μόλις 19 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 1 πόντο με 40% στα δίποντα, 31% στα τρίποντα ανά 05:49 λεπτά συμμετοχής.

Συνολικά στην Euroleague, ο 32χρονος γκαρντ/φόργουορντ έχει μετρήσει 185 παιχνίδια με τις φανέλες των Ζάλγκιρις, ΤΣΣΚΑ και Παναθηναϊκό με 8.8 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ, σουτάροντας με 50.4% στα δίποντα, 42.7% στα τρίποντα και 90.6% στις βολές.