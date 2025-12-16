Μεγάλη νίκη σημείωσε ο Παναθηναϊκός στην Κωνσταντινούπολη με 77-81 βάζοντας «φρένο» στο σερί της Φενέρμπαχτσε, ενώ ταυτόχρονα επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις!

Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Οι άμυνες είχαν την... τιμητική τους στο ξεκίνημα του αγώνα καθώς έφερναν κακές επιλογές και αστοχία εκατέρωθεν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο πεντάλεπτο η Φενέρ είχε 2/9 σουτ και 4 λάθη, ενώ ο Παναθηναϊκός 2/6 σουτ και 5 λάθη. Ένα 5-0 σερί των «πρασίνων» μετέτρεψε το 9-7 της τουρκικής ομάδας σε 9-12 με το οποίο πήραν το μομέντουμ και μπόρεσαν να ελέγξουν τον ρυθμό της 1ης περιόδου (16-17). Ο Άταμαν είχε ανακατέψει από την αρχή την τράπουλα έχοντας δώσει χρόνο συμμετοχής στους 11 από τους 12 παίκτες! Ο Παναθηναϊκός έκλεισε την 1η περίοδο έχοντας 4/10 δίποντα, 2/4 τρίποντα 3-4 ριμπάουντ και 4 ασίστ για 6 λάθη, ενώ η Φενέρμπαχτσε 5/11 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2-3 ριμπάουντ και 2 τελικές πάσες για 6 λάθη.

Το «τριφύλλι» ήταν αποτελεσματικό και μετά την έναρξη της 2ης περιόδου. Με αιχμές του δόρατος τους Κέντρικ Ναν (15π., 3/4δίπ., 2/3τρ., 3/3β., 2ασ., 2κλ., 4λ.) και Τσέντι Όσμαν (11π., 2/2 δίποντα, 1/2τρ., 4/5β.) να ανεβάζουν στροφές βοήθησαν τον Παναθηναϊκό να προηγηθεί ακόμα και με 10 πόντους διαφορά (27-37) στα 3:34 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Έκτοτε η Φενέρ ανέβασε πολύ την πίεση στην άμυνά της, έκλεψε μπάλες, ανάγκασε τους «πράσινους» σε λάθη και μπόρεσε να «ροκανίσει» την διαφορά πλησιάζοντας στο τρίποντο (36-39) με επιμέρους 9-2 λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μισού του αγώνα (37-41).

Ένα διάστημα όπου ο Παναθηναϊκός είχε 10/20 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 9/10 βολές, 9-6 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 6 κλεψίματα, 1 τάπα, 11 λάθη ενώ αντίστοιχα η Φενέρμπαχτσε (Κόλσον 8π., Μπάλντγουιν 7π., Χολ 7π.) είχε μετρήσει 10/20 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 9/10 βολές, 9-6 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 6 κλεψίματα, 1 τάπα, 11 λάθη.

Βέβαια δεν μπόρεσαν οι «πράσινοι» να εξαργυρώσουν το πολύ καλό ημίχρονο καθώς η 3η περίοδος και δη το πρώτο πεντάλεπτο της 3ης περιόδου ήταν αποκαρδιωτικό για τον Παναθηναϊκό. Πολύ κακές επιλογές στην επίθεση με αποτέλεσμα να μείνει στο «μηδέν» σε αυτό το διάστημα και τη Φενέρ να παίρνει διαφορά επτά πόντων (48-41 στο 25') έχοντας τρέξει επιμέρους σκορ 21-4 από το -10 (27-37) του 17'. Κάπως έτσι το μομέντουμ άλλαξε άρδην και η τουρκική ομάδα έγινε το «αφεντικό» του αγώνα διατηρώντας το +7 (57-50) έως και το τέλος του 3ου δεκαλέπτου.

Πάντως ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση μετά την έναρξη της 4ης και τελευταίας περιόδου χάρη στην άμυνά του με την οποία κατάφερε να «τρέξει» επιμέρους σκορ 16-5 και να πάρει εκ νέου προβάδισμα στο σκορ με 62-66 στο 33'. Η άμυνά του ήταν εκείνη που τον έφερε και στο +8 (68-76) στα 2:26 πριν από το τέλος του αγώνα έχοντας πάρει προβάδισμα νίκης. Όμως ένα τρελό τρίποντο του Μπιμπέροβιτς και δύο βολές του Χόρτον Τάκερ η Φενέρ έφτασε σε 5-0 σερί για το 73-76 στο 01:17 για το τέλος. Ο Ναν αστόχησε σε τρίποντο, η Φενέρ στη συνέχεια αστόχησε σε δύο τρίποντα με τον Παναθηναϊκό να χάνει τα ριμπάουντ και ο Κόλσον με 2/2 βολές έγραψε το 75-76 στα 17''.

Ακολούθησε αντιαθλητικό υπέρ του Κέντρικ Ναν ο οποίος με 4/4 βολές έφερε τον Παναθηναϊκό στο +5 (75-80) σφραγίζοντας ουσιαστικά τη νίκη της ομάδας του.

Τα δεκάλεπτα: 16-17, 37-41, 57-50, 77-81.