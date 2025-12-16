Παρί - Μπαρτσελόνα 69-85: Έλαμψε στην πόλη του φωτός

Βασίλης Βλαχόπουλος
Ο Κλάιμπερν
Η Μπαρτσελόνα έκανε ό,τι ήθελε στο Παρίσι καθώς επικράτησε της Παρί με 69-85 στην έκτη νίκη της στους τελευταίους επτά αγώνες στην Euroleague.

Το παιχνίδι, ουσιαστικά, τελείωσε από το πρώτο ημίχρονο καθώς το +23 (29-52) της Μπαρτσελόνα έδειξε ξεκάθαρα τον ρόλο της κάθε ομάδας στο παρκέ. Κι αν οι Βέσελι, Σενγκέλια ήταν εκτός, το κενό τους καλύφθηκε από τους Πάρα, Ερνάνγκομεθ και Φαλ οι οποίοι συμπρωταγωνίστησαν υπέροχα δίπλα στους Κλάιμπερν, Πάντερ και Μπριθουέλα. Η Παρί δεν κατάφερε να ρίξει τη διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο από τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν στο σκορ. Παρότι διαθέτει την καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης, περιορίστηκε στους 29 πόντους στο ημίχρονο και 69 στο σύνολο!

Ο αγώνας

Η Μπαρτσελόνα ήταν απολαυστική στην πρώτη περίοδο και ειδικά μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων λεπτών καθώς εκεί επιβλήθηκε ολοκληρωτικά. Με εκπληκτική άμυνα (σ. σ. ο Φαλ «έκρυψε» τη ρακέτα) και ευστοχία έξω από τα 6.75, πήρε 30 πόντους από τρεις παίκτες. Κλάιμπερν (13π.) και Πάντερ (8π.) έκαναν την αρχή για να ακολουθήσουν οι εννιά σερί πόντοι του Μπριθουέλα. Κι έτσι το ρευστό 10-11 έγινε 11-21 (3’) για να πάει στο +17 (13-30) στο τέλος της περιόδου καθώς οι Καταλανοί είχαν απόλυτο έλεγχο του ρυθμού και η Παρί… επτά λάθη!

To show του βραχύσωμου Ισπανού συνεχίστηκε στις αρχές της δεύτερης περιόδου (13-34) λίγο πριν η Παρί βρει το πρώτο της εύστοχο τρίποντο σε μια ανεπιτυχή προσπάθεια επιστροφής στο παιχνίδι (23-42, 16’). Η Μπαρτσελόνα δεν είχε τον επιθετικό οίστρο της πρώτης περιόδου, διατήρησε όμως τον έλεγχο του ρυθμού διαβάζοντας σωστά την άμυνα των Γάλλων οι οποίοι παρέμειναν απελπιστικά άστοχοι (2/12) από μακρινή απόσταση και επί της ουσίας, εκτός παιχνιδιού (29-52ημ.).

Η αντίδραση της Παρί ήταν αναμενόμενη, μη... προβλεπόμενη ήταν η ολιγωρία της Μπαρτσελόνα (42-57, 25') η οποία έκανε λάθη στην επίθεση, ήταν ευάλωτη στη ρακέτα και είχε 0/10 τρίποντα στην 3η περίοδο. Τουλάχιστον όμως, επέδειξε την ωριμότητα να περάσει μπάλες στον Ουίλι Ερνάνγκομεθ αποτρέποντας περαιτέρω ζημιά, παράλληλα των πολύτιμων βοηθειών από τον Πάρα. Κι έτσι στο τέλος της 3ης περιόδου, η προσπάθεια της Παρί, μέσα από την απόδοση των Ρότεν, Ντοκοσί, δεν είχε ουσιαστικό αντίκρισμα (52-68).

 

Η διαφορά μειώθηκε στους δεκατέσσερις πόντους (54-68) στις αρχές της τελευταίας περιόδου αλλά ένα 0-5 το σερί έδιωξε τον κίνδυνο. Η Μπαρτσελόνα βρήκε ξανά τους πρωταγωνιστές της (63-83, 37'), και πορεύτηκε με ευκολία σε μια ακόμη νίκη (σ. σ. έβδομη διαδοχική σε όλες τις διοργανώσεις) η οποία την διατηρεί στην κορυφαία τετράδα της βαθμολογίας.

Τα δεκάλεπτα: 13-30, 29-52, 52-68, 69-85

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… η Μπαρτσελόνα είχε τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού, παίζοντας καταπληκτική άμυνα κι έκανε καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Το +23 στο τέλος αυτού, ουσιαστικά έδωσε πρόωρο φινάλε στο παιχνίδι.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ… ο Ουίλ Κλάιμπερν ο οποίος τελείωσε με double double έστω κι αν πέτυχε τους περισσότερους πόντους του στο πρώτο ημίχρονο.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… Πάντερ και Μπριθουέλα. Ο Πάρα έκανε δουλίτσα στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που η Παρί έκανε απελπισμένη προσπάθεια επιστροφής μαζί με τον Ερνάνγκομεθ. Ο Φαλ έκρυψε τη ρακέτα στην άμυνα.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑ… Ιφί και Ντοκοσί προσπάθησαν για την επιστροφή της Παρί μαζί με τον Ρότεν στο δεύτερο ημίχρονο.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… Ρόμπινσον, Μόργκαν και Μ' Μπαϊέ ήταν εκτός αγώνα. Το ίδιο και ο Ερέρα.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Η Μπαρτσελόνα του πρώτου ημιχρόνου ήταν εξαιρετική και στις δύο πλευρές του παρκέ, έχοντας τον έλεγχο του ρυθμού μέσα από την άμυνα και ευστοχία στην εκτέλεση.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… προφανώς η Παρί η οποία εγκλωβίστηκε στην άμυνα της Μπαρτσελόνα και πορεύτηκε στο παιχνίδι με αρνητική αναλογία ασίστ-λαθών.

Paris BasketballFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Francesco TabelliniMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2N. Hifi *23:59166/1540%4/1136.4%2/450%2/366.7%0440110014
4L. Cavaliere09:5700/10%0/10%0/00%0/00%01101101-1
5J. Robinson16:0131/520%0/10%1/425%0/00%00052400-2
7S. Herrera17:1221/520%1/250%0/30%0/00%112210001
8J. Rhoden22:07156/1060%3/742.9%3/3100%0/00%022034208
9L. Stevens *23:07125/955.6%5/862.5%0/10%2/366.7%4151410112
11J. Ayayi00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
13A. Dokossi16:58147/887.5%7/887.5%0/00%0/20%5492101024
15M. Faye *17:1710/10%0/10%0/00%1/250%145030024
20J. Morgan *13:0100/30%0/10%0/20%0/00%00002010-4
22A. M'baye *21:4342/540%2/2100%0/30%0/00%112011004
34D. Hommes18:3820/40%0/20%0/20%2/450%11223100-2
TOTAL2006928/6642.4%22/4450%6/2227.3%7/1450%1321341222134460
FC BarcelonaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0K. Punter *30:03218/1650%5/955.6%3/742.9%2/2100%1014140015
2J. Marcos07:5500/10%0/00%0/10%0/00%00011200-30
3M. Cale13:0310/30%0/20%0/10%1/250%1120201000
5M. Norris *12:1300/20%0/10%0/10%0/00%01101001-1-1
8D. Brizuela19:06187/1353.8%5/862.5%2/540%2/2100%000321101616
13T. Satoransky *23:5421/425%1/250%0/20%0/00%1345220044
14W. Hernangomez *19:32134/580%4/580%0/00%5/683.3%336241202121
TOTAL200:008531/6448.4%24/4060.0%7/2429.2%16/1888.9%11294018191342100
     

