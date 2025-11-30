Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί παρελθόν και επίσημα από την Παρτίζαν. Τι τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση και ποια σημάδια φαίνονταν από νωρίς;

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν άλλαξε την απόφασή του που είχε πάρει στην Αθήνα, και η θητεία του στην Παρτίζαν ολοκληρώνεται με τον πιο θλιβερό τρόπο, έναν αποχαιρετισμό που οι οπαδοί ακόμα αρνούνται να αποδεχθούν. Φαίνεται ότι το γυαλί ράγισε και δεν... ξανακολλάει.

Τα σημάδια αυτής της ρήξης είχαν αρχίσει να εμφανίζονται δειλά-δειλά κατά τη διάρκεια της σεζόν και τώρα που επήλθε αυτό το τέλος, μοιάζει λογική συνέπεια. Η απόφασή του προκάλεσε τέτοια αντίδραση στους οπαδούς, που το απόγευμα του Σαββάτου εμπόδισαν ακόμα και τη διεξαγωγή προπόνησης που επρόκειτο να ενορχηστρώσει ο βοηθός Ατσα Ματόβιτς με τον Μίρκο Οτσόκολιτς. Το γεγονός ολοκληρώθηκε με την παρέμβαση του αρχηγού της ομάδας, Βάνια Μαρινκόβιτς, ο οποίος τόνισε ότι οι παίκτες δεν γνώριζαν ακριβώς τι συνέβαινε.

Η ακολουθία των γεγονότων που οδήγησε σε αυτή την απόφαση δεν ήταν γνωστή σε κανέναν εκτός του ίδιου του Ομπράντοβιτς, αν και κάποιοι σημάδια ήταν ορατά σε όσους παρακολουθούσαν στενά τον Παρτίζαν.

Το σημείο που ξεκίνησε η κρίση

Το σημείο εκκίνησης της έντονης κρίσης φαίνεται να ήταν στον αγώνα στη Γαλλία με την Βιλερμπάν στα μέσα Νοεμβρίου. Ο Παρτίζαν είχε ρεκόρ 4–6 και όλοι θεωρούσαν την αναμέτρηση ως ιδανική ευκαιρία για επιστροφή στη φόρμα της, καθώς η ομάδα της Λιόν ήταν εμφανώς πιο αδύναμη.

Ωστόσο, αυτό που συνέβη δεν ήταν απλά μια ήττα, αλλά μια εμφάνιση που εξόργισε τον Ομπράντοβιτς σε τέτοιο βαθμό ώστε να δώσει μία από τις πιο σκληρές δηλώσεις της καριέρας του απευθυνόμενος προς τους παίκτες του:

«Ξεκινήσαμε τον αγώνα με απαράδεκτο τρόπο, ντροπιαστικά. Οι παίκτες συμπεριφέρονται μη φυσιολογικά και πρέπει να αναλογιστούν. Έρχεται πλήθος κόσμου για να μας στηρίξει και αξίζουν να δουν μια ομάδα που θα παλέψει. Οι λόγοι είναι απλοί – οι παίκτες δεν σκέφτονται το παιχνίδι. Όταν μπήκα στα αποδυτήρια πριν τον αγώνα, όλοι ήταν στα τηλέφωνά τους. Προσπάθησα να τους ενεργοποιήσω, να κάνω αλλαγές κατά τη διάρκεια του ματς. Δεν ξέρω πια πώς να αντιδράσω. Δεν είμαι απλώς απογοητευμένος, δεν έχω λόγια να περιγράψω πόσο άσχημα αισθάνομαι», είχε τονίσει τότε.

Σε όλο αυτό προστέθηκε και το περιστατικό με τον Τάιρικ Τζόουνς, ο οποίος λίγο πριν τον αγώνα δήλωσε πόνο και αδυναμία να αγωνιστεί, μια απόφαση που δεν άρεσε στον Ομπράντοβιτς αλλά αποφάσισε να σεβαστεί. Ήταν φανερό ότι υπήρχαν προβλήματα επικοινωνίας και λειτουργίας μεταξύ ορισμένων παικτών και του προπονητή. Την επόμενη μέρα, μετά την καταστροφική εμφάνιση στη Βιλέρμπαν, ο πρόεδρος της Παρτίζαν, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς (που πλέον αποτελεί... κόκκινο πανί) στήριξε τον έμπειρο τεχνικό δηλώνοντας:

«Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει πάντα την εμπιστοσύνη μου όσο είμαι εγώ ή αυτός στον σύλλογο. Οι πτώσεις και οι κακές εμφανίσεις είναι μέρος της σεζόν, όπως και τα καλά αποτελέσματα. Έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για να βελτιωθούμε και περιμένω να αρχίσουμε να κερδίζουμε».

Οι μέρες μετά την ήττα από την Βιλερμπάν χαρακτηρίστηκαν από την κατάσταση του Τζαμπάρι Πάρκερ, ο οποίος έχασε αγώνα λόγω οικογενειακού προβλήματος αλλά επέστρεψε για τον αγώνα με την Φενέρμπαχτσε. Ωστόσο, λίγο πριν τον αγώνα δήλωσε και πάλι πόνο και αδυναμία συμμετοχής. Παρόμοια προβλήματα είχε και ο Βάνια Μαρινκόβιτς. Το αποτέλεσμα ήταν ακόμη μια βαριά ήττα για την Παρτίζαν.

«Οι παίκτες δέχθηκαν την κριτική με τον καλύτερο τρόπο. Ζητάω από τους παίκτες να δίνουν το παράδειγμα, να τηρούν πειθαρχία και να γνωρίζουν για ποιον αγωνίζονται. Με τον εαυτό μου δεν έχω κανένα πρόβλημα», τόνισε ο Ομπράντοβιτς.

Στη συνέχεια ακολούθησε ένα μικρό διάλειμμα στην ΑΒΑ Λίγκα με την σέρβικη ομάδα να επιστρέφει στις νίκες, κυρίως χάρη στον Πάρκερ, ο οποίος έδειξε για πρώτη φορά φέτος την αξία του. Αυτό δημιούργησε μικρή αισιοδοξία πριν το ταξίδι στην Αθήνα για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο τα προβλήματα μεταξύ παικτών, προπονητικού επιτελείου και διοίκησης ήταν ολοφάνερα.

Η νύχτα που τα άλλαξε όλα

Η Παρτίζαν ηττήθηκε κατά κράτος από τον Παναθηναϊκό με 25-0 σερί από τους γηπεδούχους, και ο Ομπράντοβιτς καθόταν χωρίς καμία αντίδραση βλέποντας το τέλος του αγώνα. Παράδοξη, σχεδόν... διαστρεβλωμένη εικόνα αυτή για τον περίφημο «Ζοτς» που ζει στο έπακρο τις αναμετρήσεις με την ένταση να τον διακατέχει. Μετά τον αγώνα, ανακοίνωσε στο τεχνικό team ότι υποβάλλει την παραίτησή του, χωρίς να ενημερώσει πρώτα τους παίκτες. Στη συνέχεια ενημέρωσε τη διοίκηση και τον πρόεδρο, επιμένοντας ότι η απόφασή του ήταν οριστική και αμετάκλητη μέσω επιστολής, προκαλώντας αλυσιδωτή αντίδραση στους οπαδούς,

Μια αντίδραση πρωτοφανή στον ελληνικό και σερβικό αθλητισμό. Στις 27 Νοεμβρίου, περίπου 10.000 οπαδοί συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο «Νίκολα Τέσλα» για να πείσουν τον Ομπράντοβιτς να αλλάξει γνώμη. Παρά τις συναντήσεις με τη διοίκηση, ο προπονητής παρέμεινε στην απόφασή του, με τους οπαδούς να συνεχίζουν να διαδηλώνουν έξω από την Αρένα και να εμποδίζουν την προπόνηση της ομάδας.

Grobari su ipred male sale u Beogradskoj areni gde košarkaši Partizana treba da počnu trening u 17h 🔥#Partizan #KKP #ZeljkoObradovic #Grobari pic.twitter.com/PX54kE32rI November 29, 2025

Πώς τα φέρνει έτσι η ζωή όμως και το τελευταίο ματς του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην άκρη του πάγκου της Παρτίζαν έμελλε να είναι η ήττα από τον Παναθηναϊκό, την ομάδα με την οποία έχτισε τον μύθο του, στην Αθήνα.