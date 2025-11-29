Ο μύθος που έχει δημιουργήσει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει ο αντικαταστάτης του. Γράφει ο Γιάννης Πάλλας

Η Παρτίζαν έχει κλονιστεί συθέμελα έπειτα από την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και όσα ακολούθησαν μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου (29/11), όπου δεν πραγματοποιήθηκε η προπόνηση της ομάδας και ο κόσμος έδειξε το σκληρό του πρόσωπο, καθώς δεν αποδέχεται αυτό το τέλος με τον «Ζοτς».

Η ανακοίνωση της Παρτίζαν με το κλείσιμο του κύκλου του πολυνίκη τεχνικού στην αγαπημένη του ομάδα, φέρνει τον σύλλογο σε πολύ δύσκολη θέση, όσον αφορά την επόμενη ημέρα.

Ο διάδοχος του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα κληθεί να κουβαλήσει το... σταυρό σε μια περίοδο, όπου ο κόσμος αποδοκιμάζει και αμφισβητεί οτιδήποτε δεν περιλαμβάνει τον «Ζοτς» στην επόμενη ημέρα, ενώ είναι και απογοητευμένος απ’ όσα συμβαίνουν. Η διοίκηση είναι αδύναμη και αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι, ενώ οι παίκτες θεωρητικά είναι οι ισχυροί της υπόθεσης, καθώς βγήκαν αλώβητοι από αυτή την κρίση, παρότι έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης, για την απόφαση του κορυφαίου προπονητή στην ιστορία της Euroleague να υποβάλλει την παραίτηση του για πρώτη φορά στην καριέρα του μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου.

Είτε βρίσκεται στη γενέτειρα του το Τσάτσακ, είτε στην Αθήνα ο Ομπράντοβιτς θα κινείται νοερά πάνω από την BELGRADE ARENA και θα θυμίζει σε όλους την ιστορία του και την προσφορά του στην αγαπημένη του ομάδα.

Είναι ο μύθος του που θα προκαλεί την σύγκριση με τον διάδοχο του, τίποτε άλλο και αυτό θα κάνει δύσκολη τη ζωή του αντικαταστάτη του. Γιατί στο μυαλό του κόσμου θα υπάρχει πάντα η σκέψη πως «ο Ομπράντοβιτς θα το έκανε καλύτερα, θα αντιδρούσε διαφορετικά» και αυτό είναι βάρος που δεν είναι εύκολο να σηκώσει κάποιος.

Όσο κι αν από το πρώτο βράδυ ο Αντρέα Τρινκιέρι εμφανίστηκε ως το μεγάλο φαβορί για να τον διαδεχθεί, πλέον με όλα όσα συνέβησαν από την ώρα που επέστρεψε στο Βελιγράδι και τις εκδηλώσεις αγάπης του κόσμου, αλλά και οργής απέναντι στη διοίκηση είναι δύσκολο κάποιος να περάσει το κατώφλι και να προπονήσει την Παρτίζαν.

Το σίγουρο είναι πως η σέρβικη ομάδα βιώνει ιστορικές στιγμές που μοιάζουν ικανές να την αποδυναμώσουν σημαντικά διαταράσσοντας το μέλλον της και όσα «έχτισε» τα τελευταία χρόνια σ’ ένα ταξίδι, όπου ηγήθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τα γήπεδα του Eurocup, μέχρι την παρουσία στη Euroleague…

