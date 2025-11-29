Οι οπαδοί της Παρτίζαν έχουν πάρει την κατάσταση στα χέρια τους, έσπασαν τζαμαρίες και απειλούν με διακοπή του αγώνα με την Μπάγερν.

Ξέφυγε η κατάσταση στην Παρτίζαν, με τον κόσμο να παίρνει πρωτοβουλίες μόνος του προκαλώντας φθορές στο γήπεδο που οδήγησαν και στην διακοπή της προπόνησης της ομάδας, ενώ απαίτησαν να βγει και να τους μιλήσει ο αρχηγός Βάνια Μαρίνκοβιτς!

Υπάρχουν συνθήματα κατά του προέδρου Οστόγια Μιχαήλοβιτς, αλλά και του πρώην αθλητικού διευθυντή της ομάδας Ζόραν Σάβιτς. Η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι από νωρίς γι’ αυτό και ο προπονητής Αλεξάνταρ Μάτοβιτς δεν πραγματοποίησε την προπόνηση.

Όσο περίμεναν την εμφάνιση του «κάπτεν» Βάνια Μαρίνκοβιτς οι οπαδοί της Παρτίζαν δεν σταμάτησαν να φωνάζουν: «Δεν εγκαταλείπουμε τον Ζέλικο»!

Μάλιστα, ένας από τους οργανωμένους οπαδούς της ομάδας πήρε τον λόγο και με ειλικρίνεια είπε: «Αν φύγει ο Ζέλικο, αυτό θα είναι το τέλος της Παρτιζάν μας». Και συμπλήρωσε: «Αν συμβεί να φύγει ο Ζέλικο, τότε εμείς οι οπαδοί πρέπει να διακόψουμε τον αγώνα εναντίον της Μπάγερν»!

Έπειτα από αυτό αντιλαμβάνεται κανείς πως η επόμενη ημέρα της Παρτίζαν θα είναι πολύ δύσκολη ακόμη και στην καθημερινότητα και τους αγώνες. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και πλέον κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει με ακρίβεια πως θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση η αναμέτρηση με τους Γερμανούς την Πέμπτη (4/12, 21:45) θα δείξει πως θα πορευτεί ο σύλλογος στην μετά Ζέλικο Ομπράντοβιτς εποχή...