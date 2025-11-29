Το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών που έδειχναν πως η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την Παρτίζαν.

Η Παρτίζαν διέρχεται την μεγαλύτερη κρίση της σύγχρονης ιστορίας της έπειτα από την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Από την ώρα που επέστρεψε στο Βελιγράδι ο «Ζοτς», όπου έγινε δεκτός από τους φίλους της ομάδας που κατέκλυσαν το αεροδρόμιο «Νίκολα Τέσλα» φαίνεται πως υπάρχει πολύ παρασκήνιο, το οποίο υποκινείται από τη διοίκηση του Οστόγια Μιχαίλοβιτς, ο οποίος αποτελεί «κόκκινο πανί» για τον πολυνίκη τεχνικό.

Ουσιαστικά, ένας από τους δυο πρέπει να αποχωρήσει από τον Σύλλογο και για τον κόσμο δεν χωράει συζήτηση για το ποιος θα πρέπει να είναι αυτός που θα οδηγηθεί στην έξοδο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Nova.rs στη Σερβία, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε προθεσμία μέχρι το Σάββατο (29/11), στις 5 μ.μ. το απόγευμα, για να τον ενημερώσουν για την απόφασή τους.

Από τη στιγμή που στην εξαντλητική κουβέντα της Παρασκευής (28/11) με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν σε κάτι, πήρε την κατάσταση στα χέρια του για να δρομολογήσει τις εξελίξεις.

Καθώς η συνάντηση δεν οδήγησε πουθενά και δεν υπήρχε καμία συμφωνία, ο «Ζοτς» είπε ξεκάθαρα στους διοικούντες της Παρτίζαν: «Αύριο (Σάββατο) μέχρι τις 5 μ.μ. σας περιμένω να μου πείτε τι αποφασίσατε, αλλιώς θα πάω στην Αθήνα». Το μήνυμα είναι κάτι παραπάνω από σαφές, δηλαδή, είτε θα βρεθεί μια λύση, είτε θα επισημοποιηθεί το «διαζύγιο».

Ο Οστόγια Μιχαίλοβιτς προγραμμάτισε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για το Σάββατο (29/11) στις 11 το πρωΐ, όμως τις πρωινές ώρες, ανέβαλε τα πάντα για τη Δευτέρα (1/12). Ήταν προφανές πως δεν είχε διάθεση να πάρει απόφαση υπό πίεση και γι’ αυτό το ανέβαλλε δείχνοντας εν τέλει και τις προθέσεις του, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να αποχωρήσει. Τελικά, ο Μιχαίλοβιτς είναι εκείνος που έμεινε στο σύλλογο, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αποχωρεί για πρώτη φορά από ομάδα στην καριέρα του μέσα στη σεζόν.

