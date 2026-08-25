Έγιναν γνωστές οι 11 ομάδες οι οποίες είναι υποψήφιες για να αποκτήσουν μόνιμη άδεια στην Euroleague.

Την Τρίτη 25 Αυγούστου συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο των Μετόχων της Euroleague όπου μεταξύ πολλών άλλων συζητήθηκε και το θέμα της αύξησης των μόνιμων αδειών για την διοργάνωση.

Ποιες είναι όμως αυτές; Ανάμεσα στα ονόματα των ομάδων υπάρχει και αυτό του ΠΑΟΚ μετά την μεγάλη επένδυση που έκανε ο Τέλης Μυστακίδης και την ενίσχυση του ρόστερ υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκιέρι.

Οι υπόλοιπες 10 ομάδες είναι η Ντουμπάι, η Βαλένθια, η Μάξιμα Ρόμα, η Χάποελ Τελ Αβίβ, η Νάπολι, η Παρτίζαν, ο Ερυθρός Αστέρας, οι Λόντον Λάιονς, η Παρί και η Βίρτους Μπολόνια.