Πεναρόγια: «Χωρίς τον Πάρκερ χτίζουμε την Παρτίζαν της νέας σεζόν»

Ο Τζαμπάρι Πάρκερ δεν υπολογίζεται στην Παρτίζαν, κάτι που έγινε γνωστό από τον προπονητή της ομάδας.

To μέλλον του Τζαμπάρι Πάρκερ είναι κάτι παραπάνω από αβέβαιο, ο οποίος εξακολουθεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Παρτίζαν. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ είχε δοθεί μεσούσης της σεζόν στην Μπανταλόνα με τη μορφή του δανεισμού, επέστρεψε στην ομάδα αλλά και μετά τις δηλώσεις του Τζοάν Πεναρόγια όλα δείχνουν πως θα αποχωρήσει.

«Δεν είναι μια εύκολη κατάσταση. Ελπίζω να μπορέσουμε να τη λύσουμε γρήγορα, πρώτα για το καλό του συλλόγου, αλλά και για τον ίδιο τον Τζαμπάρι. Είναι καλό παιδί. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι χτίζουμε την ομάδα για τη νέα σεζόν χωρίς τον Πάρκερ. Έχει συμβόλαιο και σέβομαι απόλυτα τέτοιες καταστάσεις, όπως και τον ίδιο τον Τζαμπάρι. Είναι καλό παιδί. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι δημιουργούμε μια ομάδα χωρίς εκείνον», ήταν τα λόγια του στη Mozzart Sport.

Πέρυσι ο Τζαμπάρι είχε κοντραριστεί με την ΑΕΚ στα playoffs του BCL, με την Ένωση να περνά στο Final Four με 2-1, εκμεταλλευόμενη την έδρα της.