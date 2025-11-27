Κατακλύστηκε το αεροδρόμιο του Βελιγραδίου από τους οπαδούς της Παρτίζαν, που περιμένουν να υποδεχθούν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και να του αλλάξουν γνώμη.

Η απόφαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να υποβάλλει την παραίτηση του από τον πάγκο της Παρτίζαν και να προβεί σε γραπτή δήλωση που έμοιαζε με απολογισμό της παρουσίας του στον σύλλογο, προκάλεσε σεισμό στις τάξεις της Σερβικής ομάδας.

Πλέον, φαίνεται πως την κατάσταση πήρε στα χέρια του ο κόσμος παραμερίζοντας τη διοίκηση και προχώρησε σε μια πρωτοφανή κινητοποίηση κατακλύζοντας το αεροδρόμιο «Νίκολα Τέσλα» του Βελιγραδίου, όπου αναμένεται να φτάσει μετά τις 18:00 το απόγευμα της Πέμπτης (27/11) ο πολυνίκης τεχνικός με πτήση από την Αθήνα.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν επέστρεψε με την αποστολή στην Σερβία μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens και προτίμησε να παραμείνει στο σπίτι που διατηρεί στην αθηναϊκή πρωτεύουσα.

Ο κόσμος από την πρώτη στιγμή έδειξε ξεκάθαρα την αντίθεση του με όσα έβλεπε να εκτυλίσσονται και γι' αυτό επέλεξε να κινηθεί δυναμικά, προκαλώντας τις εξελίξεις. Με την παρουσία στο αεροδρόμιο ο κόσμος της Παρτίζαν θέλει να ασκήσει πίεση στον «Ζοτς» και να τον μεταπείσει προκειμένου να μείνει στην ομάδα.

Κάτι που φαίνεται πολύ δύσκολο, καθώς δεν είναι άνθρωπος που παίρνει πίσω την απόφαση του, ακόμη και όταν δέχεται πίεση. Βέβαια, επειδή μιλάμε για την Παρτίζαν, που αποτελεί μια μεγάλη αγάπη για τον ίδιο, υπάρχει ένα παράθυρο αισιοδοξίας, αλλά κανείς δεν φαίνεται να πιστεύει πως πλέον μπορεί κάτι να συμβεί.

Η διοίκηση από τη μεριά της περιμένει την επιστροφή του, αλλά δεδομένα η δυναμική του κόσμου και η παρουσία του στο αεροδρόμιο, μπορεί να προκαλέσει ραγδαίες εξελίξεις.