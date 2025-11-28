Το όνομα του Ζάρκο Πάσπαλι μαζί με αυτά του Νόβιτσα Βελίτσκοβιτς και Μιλένκο Τέπιτς βρίσκονται στο κάδρο της Παρτίζαν για να αντικαταστήσουν τον Ζόραν Σάβιτς.

Το ντόμινο που έχει προκαλέσει η περίπτωση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η παραίτηση που υπέβαλε, φέρνει ολικές ανακατατάξεις στην Παρτίζαν. Μπορεί η περίπτωση του Ζοτς να ξεκαθαριστεί το πρωί του Σαββάτου, αφού δεν υπήρξε... λευκός καπνός στη σημερινή συνάντηση, αλλά ήδη αποφασίστηκε το διαζύγιο με τον Ζόραν Σάβιτς.

Κάτι που αναγκάζει την Παρτίζαν να ψάξει για αντικαταστάτες στη θέση του Αθλητικού Διευθυντή της ομάδας. Με τη «Mozzart» να φέρνει στο προσκήνιο ήδη τρία ονόματα, μεταξύ αυτών και του Ζάρκο Πάσπαλι.

Συγκεκριμένα, οι Νόβιτσα Βελίτσκοβιτς, Ζάρκο Πάσπαλι και Μιλένκο Τέπιτς είναι οι τρεις που βρίσκονται στο κάδρο για την Παρτίζαν. Με τον τελευταίο, μάλιστα, να βρίσκεται ήδη στον σύλλογο, αφού είναι υπεύθυνος των ακαδημιών και θα αναλάβει χρέη αναπληρωτή Αθλητικού Διευθυντή.

Και οι τρεις, φυσικά, με «ασπρόμαυρο» παρελθόν και κομμάτια της ιστορίας της Παρτίζαν, εκεί όπου ο Πάσπαλι αγωνίστηκε προτού κάνει το βήμα και έρθει στην Ελλάδα, για να φορέσει τις φανέλες των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Πανιωνίου και Άρη.