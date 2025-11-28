Στη σχέση με τους παίκτες και το πόσο επηρεάζει την υγεία του η κατάσταση στην Παρτίζαν, στάθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Σέρβων.

Το σίριαλ με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την Παρτίζαν συνεχίζεται. Από τη συνάντηση που έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής δεν υπήρξε... λευκός καπνός και άπαντες πλέον περιμένουν το πρωί του Σαββάτου.

Στις 11:00 αναμένεται νέα συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών για να οριστικοποιηθεί η απόφαση και να φανεί αν η Παρτίζαν καταφέρει να τον μεταπείσει, ώστε να πάρει πίσω την παραίτησή του.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του «Telesport», ο Ομπράντοβιτς ξεκαθάρισε μερικά πράγματα στη συνάντηση με τη διοίκηση της ομάδας. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Σέρβοι, ο Ομπράντοβιτς ανέφερε πρώτον ότι οφείλει να σκεφτεί την υγεία του, μιας και αυτή η κατάσταση τον επηρεάζει πολύ συναισθηματικά.

SAZNAJEMO: Drama i dalje traje!



Partizan i Željko Obradović su tokom dana imali dvočasovni sastanak, ali bez konačnog epiloga. Trofejni trener ima dva problema - prvi je zdravlje i činjenica da celokupna situacija utiče na njega emotivno. Drugi, te veoma konkretniji, jeste… pic.twitter.com/g2OTeQX5Q5 November 28, 2025

Το δεύτερο κομμάτι στο οποίο στάθηκε, είχε να κάνει με το ρόστερ. Θυμίζουμε πως η Παρτίζαν του προσέφερε... λευκή επιταγή, ώστε να αλλάξει ακόμα και όλο το ρόστερ αν το κρίνει. Ωστόσο ο ίδιος τόνισε πως δεν έχει νόημα να αλλάξει ξανά όλη η ομάδα, ενώ στο ρόστερ που υπάρχει τώρα έχει χαθεί ο σεβασμός από την πλευρά των παικτών και ο Ομπράντοβιτς δεν έχει καλή σχέση.

Δεδομένα που όπως όλα δείχνουν, δύσκολα θα αλλάξουν και έτσι ο Ομπράντοβιτς θα επιμείνει στην αρχική του απόφαση και θα ισχύσει η παραίτησή του, παρότι η Παρτίζαν κάνει ό,τι είναι δυνατό για να του αλλάξει τη γνώμη.