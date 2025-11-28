Η διοίκηση της Παρτίζαν κάνει ότι περνάει από το χέρι της θυσιάζοντας μέχρι τον Ζόραν Σάβιτς για να επιστρέψει στον πάγκο ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η απομάκρυνση του Ζόραν Σάβιτς από τη θέση του αθλητικού διευθυντή στην Παρτίζαν λίγο μετά την πρώτη συνάντηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με το διοικητικό συμβούλιο της ομάδας, αποτελεί την πρώτη κίνηση από την πλευρά του Συλλόγου, προκειμένου να δρομολογηθούν κάποιες εξελίξεις που θα οδηγήσουν τον πολυνίκη τεχνικό στην αλλαγή της αρχικής του απόφασης να παραιτηθεί μια ημέρα μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟΡ στην Telekom Center Athens.

«Τα γεγονότα είναι ξεροκέφαλα» έλεγε ο αείμνηστος Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν θέλοντας να εξηγήσει πως δεν μπορείς ούτε να τα αποκρύψεις, αλλά ούτε και να τα ακυρώσεις.

Και στην περίπτωση του «Ζοτς» η απόφαση του να παραιτηθεί ήταν κάτι που μπορεί να ξάφνιασε πολλούς, αλλά κάποιοι μπορεί και να την περίμεναν, όπως ο πρόεδρος της ομάδας Οστόγια Μιχαΐλοβιτς και ο αθλητικός διευθυντής Ζόραν Σάβιτς.

Αμέσως μετά την δημοσιοποίηση της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ακολούθησε η ανακοίνωση της Παρτίζαν, που έμοιαζε να ήταν ήδη έτοιμη για το φινάλε της σχέσης με τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία της Euroleague. Μάλιστα, ακαριαία βγήκε και το βίντεο με όλες τις μεγάλες στιγμές του στην ομάδα το οποίο έκλεινε μάλλον συμπτωματικά με τον πρόεδρο Μιχαΐλοβιτς να κλαίει δίπλα του σε μια στιγμή απόλυτης αποθέωσης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Επικοινωνιακά και μόνο ήταν μια έξυπνη κίνηση του αφεντικού για να βγει από το κάδρο της απομάκρυνσης.

Λησμόνησε όμως ο πρόεδρος της Παρτίζαν κάτι μέσα στον πολύ πυκνό χρόνο της παραίτησης του «Ζοτς», να στείλει την απόφαση του προπονητή στο Διοικητικό Συμβούλιο για να πάρει εκείνο την τελική απόφαση.

Αντίθετα, επέλεξε να κάνει αποδεκτή άμεσα την παραίτηση, να βγάλει την ανακοίνωση και να ακολουθήσει και το βίντεο με τις μεγάλες στιγμές αγνοώντας το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η τρομακτική πίεση που άσκησε ο κόσμος με την δυναμική παρουσία του στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου κατά την άφιξη του και η ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να μην κάνει αποδεκτή την παραίτηση του έδωσαν μια άλλη διάσταση στα γεγονότα.

Από τη στιγμή που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Νίκολα Τέσλα» ο Ομπράντοβιτς αντιλήφθηκε το μέγεθος της πίεσης που του ασκούνταν εκείνη τη στιγμή για να αλλάξει την απόφαση του. Ο ίδιος επέλεξε να μην κάνει δηλώσεις και να μείνει ανεπηρέαστος.

Οι εξελίξεις που δρομολογούνται στην Παρτίζαν μετά την απομάκρυνση του Ζόραν Σάβιτς αν μη τι άλλο επιβεβαιώνουν πως η διοίκηση κάνει ότι μπορεί για να του δώσει τη «λευκή κόλα» και να γράψει εκείνος την επόμενη ημέρα στον σύλλογο.

Χωρίς αυτό βέβαια να προεξοφλεί ότι θα παραμείνει στην ομάδα, καθώς στην πρώτη συνάντηση το μεσημέρι της Παρασκευής (28/11) που κράτησε σχεδόν τρεις ώρες έδειξε να εμμένει στην απόφαση του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σερβικής ομάδας δείχνει με την κίνηση του αυτή (απομάκρυνση Σάβιτς) πως θέλει να τον κάνει να αισθανθεί ξανά ο απόλυτος άρχων. Εκείνος που θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε όλα. Προφανώς και οι δηλώσεις του προέδρου Οστόγια Μιχαΐλοβιτς που έλεγε την Πέμπτη (27/11) πως «προτιμά να πάρει με τον Ομπράντοβιτς έναν τίτλο στην ABA League παρά έξι Euroleague χωρίς αυτόν» είναι μια ευήκοη αναφορά μετά τους λανθασμένους χειρισμούς του από τη στιγμή της παραίτησης του «Ζοτς». Άλλωστε, μετά τον Ζόραν Σάβιτς ο πρόεδρος της Παρτίζαν είναι εκείνος που δέχεται τα «πυρά» του κόσμου για το ότι έφτασαν ως εδώ τα πράγματα με τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία της Euroleague.

