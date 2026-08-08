Στο Βελιγράδι για λογαριασμό της Παρτίζαν ο άλλοτε γκαρντ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, Λούκα Βιλντόζα.

Έτοιμος για μία νέα πρόκληση στην καριέρα του είναι ο Λούκα Βιλντόζα. Μετά από μία σεζόν στην Ιταλία με τη φανέλα της Βίρτους Μπολόνια, ο Αργεντινός γκαρντ, μετακόμισε στη Σερβία για λογαριασμό της Παρτίζαν.

Δεύτερη φορά που θα αγωνιστεί στο Βελιγράδι ο 30χρονος, καθώς είχε περάσει και από τον Ερυθρό Αστέρα. Με τους «ερυθρόλευκους» είχε ξεχωρίσει, ενώ από εκεί είχε μεταβεί στον Παναθηναϊκό και αργότερα στον Ολυμπιακό.

Ο ίδιος, τα ξημερώματα του Σαββάτου (08/08), έφτασε στην πρωτεύουσα της Σερβίας και έβγαλε τις πρώτες του φωτογραφίες, με μία μπλούζα και ένα κασκόλ της Παρτίζαν.

Την περσινή σεζόν, έπαιξε σε 31 ματς της EuroLeague με τη φανέλα της Βίρτους, έχοντας μέσο όρο 7.6 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ ανά 21.3 λεπτά συμμετοχής.