Παρτίζαν και Ζόραν Σάβιτς χώρισαν τους δρόμους τους, με τον άλλοτε θρύλο του σερβικού μπάσκετ να απομακρύνεται από την θέση του αθλητικού διευθυντή του συλλόγου.

Ο Ζόραν Σάβιτς αποτελεί παρελθόν από την Παρτίζαν, με τον θρύλο του σερβικού μπάσκετ και τον σύλλογο του Βελιγραδίου να βάζουν τέλος στην συνεργασία τους.

Από την άνοιξη του 2021 ο Ζόραν Σάβιτς διετέλεσε αθλητικός διευθυντής της Παρτίζαν, με τον σύλλογο, σε αυτά τα 4,5 χρόνια, να κατακτά δύο φορές το πρωτάθλημα της ABA Liga και να επιστρέφει στο επίπεδο της EuroLeague.

Όλα αυτά την ώρα που το σίριαλ με το μέλλον του Ζέλικο Ομπράντοβιτς συνεχίζεται, καθώς στο ραντεβού της Παρασκευής (28/11) δεν υπήρξε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Παρτίζαν για τον Ζόραν Σάβιτς:

Ο αθλητικός διευθυντής της Παρτίζαν, Ζόραν Σάβιτς, και η διοίκηση των «ασπρόμαυρων» κατέληξαν σε συμφωνία, σύμφωνα με την οποία ο άλλοτε διεθνής παίκτης της χώρας μας δεν θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του αθλητικού διευθυντή του συλλόγου.

Ο Σάβιτς εντάχθηκε στην Παρτίζαν την άνοιξη του 2021 και από τότε είχε ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των ομάδων και σε όλα τα ζητήματα που αφορούσαν τον αγωνιστικό τομέα του συλλόγου.

Στο διάστημα αυτό, ο «Ατμοστρόβιλος» εξασφάλισε τη συμμετοχή του στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, κατέκτησε δύο τίτλους στην ABA Liga και το πρωτάθλημα Σερβίας, ενώ συμμετείχε και μία φορά στα πλέι οφ της EuroLeague.

Ζόραν, σε ευχαριστούμε για όλα!