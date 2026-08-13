Δείτε τα φιλικά προετοιμασίας της Παρτίζαν με το συναπάντημα στην Αθήνα με τον ΠΑΟΚ για το «Παύλος Γιαννακόπουλος» να ξεχωρίζει.

Η Παρτίζαν έχει ήδη καταστρώσει το πλάνο της για την προετοιμασία ενόψει της νέας σεζόν, με τους «ασπρόμαυρους» να περιμένουν ακόμη την ολοκλήρωση του ρόστερ τους, αλλά να έχουν μπροστά τους μια σειρά από σημαντικές φιλικές αναμετρήσεις.

Η πρώτη αγωνιστική δοκιμή για την ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια είναι προγραμματισμένη για τις 31 Αυγούστου, όταν η Παρτίζαν θα αντιμετωπίσει τη Ζενίτ του Ντούσκο Ιβάνοβιτς σε αναμέτρηση κεκλεισμένων των θυρών. Θα ακολουθήσει ακόμη ένα παιχνίδι χωρίς την παρουσία κόσμου, αυτή τη φορά απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, πριν οι Σέρβοι περάσουν στα φιλικά που θα έχουν και διαφορετικό χαρακτήρα.

Η Παρτίζαν ετοιμάζεται, μάλιστα, να δώσει ξανά το δικό της «Open Air» σόου, μεταφέροντας το μπάσκετ σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς χώρους του Βελιγραδίου σε ανοιχτό γήπεδο. Το Καλεμέγκνταν θα φιλοξενήσει μια ξεχωριστή μπασκετική εκδήλωση, με την ομάδα του Πενιαρόγια να αντιμετωπίζει την Μπεσίκτας του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, που πλέον αποτελεί και νέο μέλος της EuroLeague, αλλά και τη Φουενλαμπράδα.

Στη συνέχεια, η Παρτίζαν θα ταξιδέψει στην Αθήνα για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ του Αντρέα Τρινκιέρι στο πρώτο παιχνίδι στις 18 Σεπτεμβρίου σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερη σημασία λόγω των γνωστών δεσμών ανάμεσα στους οπαδούς των δύο συλλόγων.

Το καλοκαίρι, πάντως, έχει φέρει σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ της ομάδας, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία μεγάλης ανανέωσης. Στο Βελιγράδι έχουν ήδη μετακομίσει οι Καβέριους Χέις, Λαμάρ Στίβενς, Αλεσάντρο Παγιόλα, Νίκολα Τανάσκοβιτς, Λούκα Βιλντόζα, Ντέρεκ Γουίλις και Κάιλ Όλμαν, ενώ την αντίθετη διαδρομή ακολούθησαν οι Ντουέιν Ουάσινγκτον, Νικ Καλάθης, Στέρλινγκ Μπράουν, Άιζακ Μπόνγκα, Ντίλαν Οσετκόφσκι, Άλεξα Ραντάνοβ, Σέικ Μίλτον και Αλεξέι Ποκουσέφσκι.