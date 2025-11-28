Ομπράντοβιτς: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση, αναμονή για την απόφαση
Η παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει εξελιχθεί σε σίριαλ, με την Παρτίζαν να ψάχνει τρόπο να τον μεταπείσει και να παραμείνει στον πάγκο της. Ο Ομπράντοβιτς κάθισε στο ίδιο τραπέζι με τη διοίκηση της ομάδας, σε μία συνάντηση που κράτησε περισσότερο από δύο ώρες.
Όπως αναφέρουν τα σερβικά ΜΜΕ, δε θα ανακοινωθεί τίποτα επίσημα σήμερα, κάτι που αναμένεται να συμβεί το πρωί του Σαββάτου. Ωστόσο, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ των Σέρβων, ο Ομπράντοβιτς δεν πείστηκε από τη διοίκηση της Παρτίζαν και αναμένεται να μπει οριστικό τέλος στη συνεργασία τους, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά τις επόμενες ώρες.
Κάτι που φυσικά θα δυσαρεστήσει αρκετά τους φίλους της Παρτίζαν, οι οποίοι από χθες μετέφεραν ένα κύμα αγάπης προς τον Ομπράντοβιτς, τον οποίο και υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο, προσπαθώντας με αυτήν την κίνηση να του αλλάξουν γνώμη.
