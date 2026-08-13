Η Παρτίζαν συνεχίζει να «χτίζει» το ρόστερ της νέας σεζόν και βρίσκεται κοντά σε μία ακόμη προσθήκη, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ίθαν Τόμπσον από τους Ιντιάνα Πέισερς.

Η Παρτίζαν εξακολουθεί να κινείται έντονα στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς φαίνεται πως βρίσκεται μια ανάσα από ακόμη μία προσθήκη στο ρόστερ της. Η ομάδα του Ζοάν Πεναρόγια έχει ήδη ενισχυθεί σημαντικά μέσα στο καλοκαίρι και συνεχίζει.

Όπως αναφέρει το σερβικό «Nova.rs», οι «ασπρόμαυροι» έχουν καταλήξει σε συμφωνία με τον Ίθαν Τόμπσον, ο οποίος αναμένεται να αφήσει το NBA και τους Ιντιάνα Πέισερς για να συνεχίσει την καριέρα του στο Βελιγράδι. Ο 27χρονος γκαρντ, με ύψος 1,93μ., διαθέτει και την υπηκοότητα του Πουέρτο Ρίκο, το οποίο εκπροσωπεί σε διεθνές επίπεδο.

Η περσινή σεζόν αποτέλεσε για εκείνον την ευκαιρία να πάρει για πρώτη φορά γεύση από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Με τη φανέλα των Πέισερς κατέγραψε 32 συμμετοχές, έχοντας κατά μέσο όρο 7 πόντους, προτού ανοίξει πλέον το κεφάλαιο της Ευρώπης.