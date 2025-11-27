Ομπράντοβιτς - Μεσίνα: Τώρα έχουν χρόνο να αποφασίσουν για το ποιος ήταν ο καλύτερος!

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Έτορε Μεσίνα ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από Παρτίζαν και Αρμάνι, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Μερικές φορές η ιστορία δεν αλλάζει με τυμπανοκρουσίες, αλλά με δύο ήσυχες ανακοινώσεις μέσα σε 48 ώρες. Δύο αποφάσεις υπεράνω εγωισμού που όμως ήδη προκαλούν συναισθήματα νοσταλγίας και εύλογες απορίες για το μέλλον.

Η παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν και εκείνη του Έτορε Μεσίνα από την Αρμάνι Μιλάνο μοιάζουν σαν δύο ανεξάρτητα γεγονότα, όμως στην πραγματικότητα, σηματοδοτούν το τέλος μιας εποχής που όρισε τον τρόπο με τον οποίο παίζεται και αντιλαμβάνεται κανείς το ευρωπαϊκό μπάσκετ στις αρχές του 21ου αιώνα. Μια εποχή στην οποία οι προπονητές ήταν οι απόλυτοι αρχιτέκτονες και ο έλεγχός τους μέσα στις «τέσσερις γραμμές» καθόριζε περισσότερο από κάθε ατομικό ταλέντο την έκβαση ενός παιχνιδιού.

Κοινή πορεία - κοινή απόφαση

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν είχε εγκαταλείψει ποτέ ομάδα στη μέση της σεζόν. Σε μια καριέρα 35+ χρόνων, η λέξη «παραίτηση» δεν υπήρχε στο λεξιλόγιό του, πόσω μάλλον σε τέτοια χρονική στιγμή. Κι όμως, το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, απέναντι στην ομάδα με την οποία έγινε ο απόλυτος «Άρχοντας των δαχτυλιδιών», δόθηκε η χαριστική βολή. Η απόφασή του, που στη συνέχεια επισημοποιήθηκε με τη δημοσίευση της επιστολής του έδειχνε την αμετάκλητη επιλογή, αλλά και τη γεμάτη ευθύνη και προσωπική οδύνη εξέλιξη με γνώμονα το καλό της ομάδας.

Ήταν η πιο ανθρώπινη στιγμή στην καριέρα ενός προπονητή που έχτισε δυναστείες και έθεσε πρότυπα. Και αυτή ακριβώς η στιγμή υπογράμμισε πόσο ταυτόσημος υπήρξε με την Παρτίζαν: το ξεκίνημά του, η καταξίωση, η επιστροφή, και τώρα το τέλος ενός κύκλου. Στα 65 του πια ήξερε πότε ήταν το πλήρωμα του χρόνου για να κάνει πίσω, όταν κάποια πράγματα ξεπέρασαν τις δικές του δυνάμεις.

Δύο μέρες νωρίτερα, ο Έτορε Μεσίνα έκανε το δικό του βήμα πίσω. «Κατάλαβα ότι είχα γίνει, και όχι πρόσφατα, αιτία διχασμού και, κατά συνέπεια, διάσπασης της προσοχής. Ακόμα κι αν προσπαθούσα να εκτελώ τη δουλειά μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κάθε περιστατικό γινόταν αφορμή για να ανοίξει ένα "δημοψήφισμα" υπέρ ή κατά μου», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε την σοκαριστική παραδοχή ότι δυσκολευόταν τόσο να αποδεχθεί το κλίμα γύρω από το όνομά του, τόσο που δίσταζε ακόμα και να ανέβει τα τελευταία σκαλιά προς το γήπεδο.

Και κάπως έτσι, η σύγχρονη ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ έχασε σε χρόνο μηδέν δύο από τα πιο εμβληματικά της πρόσωπα, δύο τοτέμ. Μιλάμε για 13 τρόπαια EuroLeague συνολικά (9 ο Ομπράντοβιτς, 4 ο Μεσίνα) και 5 βραβεία προπονητή της χρονιάς. Ταυτόχρονα, μιλάμε για μια σχέση φιλίας, εκτίμησης και... χιούμορ που έχει στιγματίσει τις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Δεν είναι τυχαία η περίφημη ατάκα της συζύγου του Μεσίνα, Λάουρα: «Ο Ζέλικο είναι καλύτερος προπονητής από σένα». Ο ίδιος μπορεί να το έλεγε με αυτοσαρκασμό, αλλά το γεγονός ότι ειπώθηκε τα λέει όλα για τη μεταξύ τους ιστορία.

Η σύγκρουση των «αυτοκρατόρων»

Η μεταξύ τους κόντρα ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Το ημερολόγιο γράφει 1992 όταν η Παρτίζαν του νεαρού τότε Ομπράντοβιτς συναντά στα playoffs της EuroLeague την Κνορ Μπολόνια του ανερχόμενου Μεσίνα. Εκεί γράφεται το πρώτο κεφάλαιο με την Παρτίζαν να παίρνει το εισιτήριο για το Final Four, να φτάνει ως το τέλος και να κατακτά το τρόπαιο. Ο Ζοτς ξεκινά έτσι τη δική του... συλλογή.

Από εκεί κι έπειτα, είτε σε playoffs είτε σε Final Four, ο ένας βρισκόταν σχεδόν πάντα μπροστά στον άλλον. Μια διαδρομή 30+ ετών, η οποία κορυφώθηκε σε τρεις τελικούς EuroLeague που σημάδεψαν εποχές:

2002, Μπολόνια: Παναθηναϊκός – Κίντερ Μπολόνια 89–83

2007, Αθήνα: Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 93–91

2009, Βερολίνο: Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 73–71

Και τις τρεις φορές, ο Ομπράντοβιτς στέρησε από τον Μεσίνα την κορυφή. Τρεις τίτλοι χάθηκαν στο τσακ, τρεις τίτλοι που έγραψαν στο βιβλίο της EuroLeague το ίδιο συμπέρασμα. Όταν μια κούπα κρινόταν ανάμεσα στους δύο τους, το τρόπαιο διάλεγε πάντα την πλευρά του Ζοτς.

Η σέρβικη κυριαρχία ήταν τόσο έντονη που ακόμη και ο ίδιος ο Μεσίνα αστειευόταν πως «ενεργοποιείται κατάρα» όταν αντιμετωπίζει τον φίλο του σε τελικό. Ενδεικτική ήταν η στιγμή του 2009 όταν, πάνω στην ένταση του χαμένου τροπαίου, ο Ομπράντοβιτς έσπευσε να αγκαλιάσει τον Ιταλό για να αποφευχθεί παρεξήγηση και αμέσως μετά δήλωσε: «Θεωρώ τον Μεσίνα κορυφαίο στην Ευρώπη. Έχει κάνει σπουδαία δουλειά όλα αυτά τα χρόνια».

Πορείες παράλληλες - τέλος κοινό

Κι όμως, πέρα από τα παιχνίδια, πέρα από τα ροζ φύλλα και τα σηκωμένα τρόπαια, οι δύο προπονητές μοιράζονται μία κοινή αγωνία. Το βάρος του χρόνου και τον κορεσμό της κορυφής. Ο κόσμος μιλούσε για εξάντληση, για έλλειψη κινήτρου. Ο Μεσίνα το αντέστρεψε: «Είναι ευλογία να κερδίζεις τα πάντα κάθε χρόνο. Όλα όσα λέγονται για έλλειψη κινήτρου είναι ανοησίες».

Ίσως, όμως, η πραγματικότητα να βρίσκεται κάπου στη μέση. Οι απαιτήσεις του σύγχρονου μπάσκετ έχουν αλλάξει. Οι παίκτες είναι περισσότεροι σταρ παρά στρατιώτες. Οι προπονητές δεν είναι πια οι αποκλειστικοί κυρίαρχοι και ενορχηστρωτές του παιχνιδιού. Οι εποχές του απόλυτου ελέγχου, της πειθαρχίας, της τακτικής και των συστημάτων, η εποχή του Ζοτς και του Έτορε δηλαδή, δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε κάτι νέο.

Η αποχώρησή τους, δε, σχεδόν ταυτόχρονη, μοιάζει σαν φυσική ολοκλήρωση αυτής της μεταμόρφωσης, σαν φυσική εξέλιξη. Ομπράντοβιτς και Μεσίνα αποχωρούν ήσυχα, έχοντας παραδώσει μια κληρονομιά που δύσκολα θα επαναληφθεί. Μια κληρονομιά που καθόρισε γενιές παικτών και προπονητών, διαμόρφωσε τρόπους σκέψης, δημιούργησε σχολές και αντιπαλότητες.

Οι μάχες τους, 17 νίκες ο Ζοτς, 15 ο Μεσίνα, δεν είναι απλώς στατιστικό. Είναι η ιστορία δύο ανθρώπων που πορεύτηκαν παράλληλα, αλληλοσεβόμενοι και αλληλοκαθορίζοντας ο ένας την πορεία του άλλου μέχρι και το ενδεχόμενο τέλος. Μέσα σε δύο 24ωρα, το ευρωπαϊκό μπάσκετ έκανε ένα βήμα πίσω με το τέλος μίας ολόκληρης εποχής να μοιάζει πιο κοντά από ποτέ.