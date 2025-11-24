Η Αρμάνι Μιλάνο επισημοποίησε την αποχώρηση του Έτορε Μεσίνα από τη θέση του head coach, δίνοντας το χρίσμα στον μέχρι πρότινος συνεργάτη του, Πέπε Ποέτα.

Ο Έτορε Μεσίνα έκλεισε τον κύκλο του ως head coach της Αρμάνι Μιλάνο που επισημοποίησε την αποχώρηση του «Έκτορα» από την άκρη του πάγκου.

Χρέη πρώτου προπονητή αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος άμεσος συνεργάτης του, Πέπε Ποέτα. Όσον αφορά τον Μεσίνα, ο 66χρονος Ιταλός θα παραμείνει στην Αρμάνι Μιλάνο σε διοικητικό ρόλο. Όπως αναφέρουν στην Ιταλία, θα εκτελεί χρέη συμβούλου του προέδρου, Λέο Ντελ’ Όρκο.

Υπό τις οδηγίες του, η Αρμάνι κατέκτησε τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα Ιταλίας την περίοδο 2022-2024, δύο Coppa Italia (2021, 2022) και τρία Super Cup (2020, 2024, 2025) όμως απέτυχε να πανηγυρίσει τον τίτλο στη EuroLeague παρά τις μεγάλες επενδύσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια.

Η ανακοίνωση της Αρμάνι

Ο Έτορε Μεσίνα υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του προπονητή της Αρμάνι Μιλάνο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ομάδα. Η απόφαση ελήφθη σε συμφωνία με τον πρόεδρο Λέο Ντελ’ Όρκο, προετοιμάζοντας έτσι τη μετάβαση του Πέπε Ποέτα, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον τη θέση του head coach.

Ο Έτορε Μεσίνα θα παραμείνει σε διοικητικό ρόλο, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία του προς όφελος του συλλόγου.

Ο πρόεδρος Λέο Ντελ’ Όρκο δήλωσε: «Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Έτορε Μεσίνα για τις επιτυχίες που πετύχαμε μαζί, από τα πρωταθλήματα Ιταλίας που κατακτήσαμε, μέχρι τα Coppa Italia και Super Cup, καθώς και την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague το 2021.

Με την ίδια πίστη, εύχομαι κάθε επιτυχία στον Πέπε Ποέτα, βέβαιος ότι θα οδηγήσει την ομάδα με πάθος και αποφασιστικότητα».