Η Παρτίζαν είδε τον Ερυθρό Αστέρα να επιστρέφει από το -20 όμως έκανε το 1-0 στα ημιτελικά της ABA Liga

Η Παρτίζαν είδε τον Ερυθρό Αστέρα να επιστρέφει από το -20 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, όμως επικράτησε με 100-94 και έκανε το 1-0 στα ημιτελικά της Αδριατικής Λίγκας.

Η Παρτίζαν επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 100-94, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στους τελικούς της Αδριατικής Λίγκας. Οι «ασπρόμαυροι» προηγήθηκαν με 20 πόντους στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, όταν ο Ντάριους Γουάσινγκτον ευστόχησε σε τρίποντο για το 84-64 στο 33'.

Ο Ερυθρός Αστέρας προσπάθησε για το μεγάλο comeback, μειώνοντας σε 95-94 με τον Τζάρεντ Μπάτλερ στα 46" για το φινάλε! Ωστόσο, η Παρτίζαν άντεξε στην πίεση για το 1-0 στα ημιτελικά.

Ο Γουάσινγκτον ηγήθηκε επιθετικά των γηπεδούχων, σημειώνοντας 23 πόντους, και τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Μπράουν (16π.), Τζεκίρι (14π.) και Τζόουνς (15π., 5ασ.). Από την άλλη πλευρά, ο Νουόρα πέτυχε 31 πόντους με 4/7 τρίποντα, όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για τον Ερυθρό Αστέρα.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 52-46, 78-59, 100-94.