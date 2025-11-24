Μεσίνα: «Eίχα γίνει αιτία διχασμού, δίσταζα ακόμη και να ανέβω τα τελευταία σκαλιά προς το γήπεδο»!

Ο Έτορε Μεσίνα εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Έτορε Μεσίνα ολοκλήρωσε την παρουσία του ως head coach στην Αρμάνι Μιλάνο, αφού υπέβαλε την παραίτησή του, παραμένοντας στον οργανισμό σε ρόλου συμβούλου του προέδρου, Λέο Ντελ’ Όρκο. Χρέη πρώτου προπονητή ανέλαβε ο μέχρι πρότινος άμεσος συνεργάτης του, Πέπε Ποέτα, με τον Μεσίνα να εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο.

«Θα με συγχωρήσετε που εκφράζομαι μέσω αυτής της επιστολής και όχι μέσω συνέντευξης Τύπου, για τους λόγους της απόφασης που πήρα σήμερα, με ήρεμο πνεύμα. Από την πρώτη προπόνηση τον Αύγουστο, ένιωθα μεγάλη χαρά πηγαίνοντας στο γήπεδο με την ομάδα, συμπεριλαμβανομένων των γιατρών, φυσιοθεραπευτών, προπονητών και του υπόλοιπου προσωπικού, τους οποίους ευχαριστώ θερμά. Και ίσως αναρωτιέστε: γιατί αφήνω τον πάγκο, αλλά όχι το σύλλογο;

Ο λόγος είναι απλός: κατάλαβα ότι είχα γίνει, και όχι πρόσφατα, αιτία διχασμού και, κατά συνέπεια, διάσπασης της προσοχής. Ακόμα κι αν προσπαθούσα να εκτελώ τη δουλειά μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κάθε περιστατικό γινόταν αφορμή για να ανοίξει ένα "δημοψήφισμα" υπέρ ή κατά μου. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο αποφάσισα να βάλω τέλος σε μια κατάσταση που είχε γίνει πηγή έντασης για μένα και ζημιάς για την ομάδα και τον σύλλογο. Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω ότι εκπληρώνω με τον καλύτερο τρόπο την ευθύνη που μου ανέθεσε ο Τζόρτζιο Αρμάνι και ο σύλλογος από την πρώτη μου μέρα στην Αρμάνι.

Φέτος, ειδικά, δυσκολεύτηκα να αποδεχτώ το κλίμα, τόσο που μερικές φορές δίσταζα ακόμη και να ανέβω τα τελευταία σκαλιά προς το γήπεδο. Η απόφασή μου έχει, λοιπόν, έναν μόνο σκοπό: να δημιουργήσει ένα κλίμα ενότητας και να φέρει όλους κοντά στην ομάδα. Πιστεύω βαθιά ότι η ομάδαμπορεί να φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα, όπως έχει ήδη δείξει παρά τους πολλούς τραυματισμούς. Μένω ο μεγαλύτερος οπαδός της Αρμάνι και, κυρίως, μένω στο σύλλογο για να συνεισφέρω στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων εκτός γηπέδου, που πλησιάζουν. Σε αυτό το πλαίσιο, είμαι χαρούμενος και παρακινημένος να συνεχίσω να εργάζομαι δίπλα στον πρόεδρό μας, Λέο Ντελ’ Όρκο.

Κοιτάζοντας μπροστά, είμαι βέβαιος ότι ο Πέπε και το τεχνικό επιτελείο θα συνεχίσουν να δουλεύουν με την αφοσίωση και την επάρκεια που ποτέ δεν έλειψαν. Αν έχουν τη στήριξη όλων, θα πετύχουν τα αθλητικά αποτελέσματα που όλοι ευχόμαστε. Τα μέλη του τεχνικού επιτελείου γνωρίζουν ότι παραμένω στη διάθεσή τους για οτιδήποτε χρειαστούν, αλλά ξέρω ότι θα καθοδηγήσουν με τον καλύτερο τρόπο την Αρμάνι μας, που τώρα χρειάζεται μόνο ηρεμία και ενότητα».