Καλάθης: «Προς το παρόν δεν σκέφτομαι το μέλλον, θα δούμε τι θα συμβεί... »

Ο Νικ Καλάθης μετά τη νίκη της Παρτίζαν επί του Ερυθρού Αστέρα μίλησε για όλη την κουβέντα που γίνεται γύρω από το όνομά του αναφορικά με το μέλλον του.

Ο Νικ Καλάθης αναμένεται να γίνει κάτοικος Θεσσαλονίκης, με τον ΠΑΟΚ να προχωρά σε μια σπουδαία μεταγραφή, κερδίζοντας την Παρτίζαν στην... κούρσα για την υπογραφή του ανεβάζοντας επίπεδο στην ελληνική ομάδα που ανεβάζει τον πήχη.

Μετά τη νίκη των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου επί του Ερυθρού Αστέρα στο πρώτο παιχνίδι τον ημιτελικών της ABA League, ο διεθνής γκαρντ τοποθετήθηκε αναφορικά με το μέλλον του, αλλά και τις συζητήσεις γύρω από το όνομά του.

«Αυτή είναι η 17η επαγγελματική μου σεζόν, οπότε έχω συνηθίσει σε όλα αυτά. Είναι ευλογία για μένα να βρίσκομαι στο γήπεδο και να παίζω με αυτούς τους τύπους, και αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της σεζόν. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι ως ομάδα. Θα υπάρξουν πολλές ιστορίες για κάθε παίκτη, αλλά ο κύριος στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε αυτή τη σεζόν με τον σωστό τρόπο», είπε.

Όσον αφορά την επόμενη σεζόν τόνισε: «Προς το παρόν δεν το σκέφτομαι. Είμαι επικεντρωμένος τώρα στο να κερδίσω την ABA και ελπίζω να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Στο τέλος της σεζόν θα δω τι θα συμβεί».