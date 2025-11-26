Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπέβαλε την παραίτησή του στην Παρτίζαν χωρίς καν να μιλήσει στους παίκτες, οδηγώντας τον σύλλογο σε άμεση αναζήτηση αντικαταστάτη.

Το παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, φαίνεται πως αποτέλεσε τη χαριστική βολή στις σχέσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με την Παρτίζαν. Ο θρυλικός κόουτς των Σέρβων προχώρησε σε παραίτηση, όπως αποκάλυψε η «Mozzart», κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Επίσημη μορφή πήρε η παραίτηση του 65χρονου κορυφαίου προπονητή, όπως ανακοινώθηκε μέσω της ιστοσελίδας της Παρτίζαν που δημοσιοποίησε την επιστολή του Ζοτς, ο οποίος χαρακτηρίζει μάλιστα την απόφασή του αμετάκλητη αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας.

Η αυλαία, λοιπόν, στην εποχή Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν έπεσε οριστικά με την βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα να αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο μιας δύσκολης σεζόν. Πριν γίνουν οι ανακοινώσεις, ο Ζοτς είχε ενημερώσει από το βράδυ της Τρίτης το προπονητικό επιτελείο ότι δεν σκοπεύει να συνεχίσει με την ομάδα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Ομπράντοβιτς δεν συναντήθηκε με τους παίκτες μετά την ήττα και δεν τους ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρησή του. Δεν ταξίδεψε καν με την αποστολή στην επιστροφή από την Αθήνα, ενώ και ο Ζόραν Σάβιτς ακολούθησε διαφορετική διαδρομή, μεταβαίνοντας στη Βαρκελώνη.

Οι επόμενες ημέρες αναμένονται έντονες στο στρατόπεδο της Παρτίζαν, που έχει ήδη αρχίσει να αναζητά τον διάδοχό του Ομπράντοβιτς, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να προβάλλει ως το φαβορί.