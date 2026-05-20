Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι μεταξύ των προσκεκλημένων της Euroleague για το Final Four της Αθήνας. Φτάνει σήμερα στην πρωτεύουσα ο Σέρβος.

Είναι ο Μίδας του ευρωπαϊκού μπάσκετ και έχει κατακτήσει τη Euroleague εννιά φορές. Με τον Παναθηναϊκό έχει ανέβει σε 5 περιπτώσεις στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα δώσει κι άλλη λάμψη στο φετινό Final Four.

Ο Ζοτς είναι μεταξύ προσκεκλημένων της Euroleague για το Final Four της Αθήνας που θα λάβει χώρα στο T-Center. Σε ένα γήπεδο που ο Σέρβος κόουτς έχει μεγαλουργήσει ως προπονητής του Παναθηναϊκού, οδηγώντας το τριφύλλι στις πιο ένδοξες στιγμές της ιστορίας του.

Στη φετινή γιορτή του μπάσκετ θα μονομαχήσουν για το τρόπαιο ο Ολυμπιακός, η Φενέρ, η Ρεάλ και η Βαλένθια και ο Ομπράντοβιτς θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει όλες τις εκδηλώσεις και φυσικά όλα τα ματς. O Σέρβος φτάνει σήμερα στην πρωτεύουσα.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

