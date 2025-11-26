Επίσημη μορφή πήρε η παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν.

Το παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, φαίνεται πως αποτέλεσε τη χαριστική βολή στις σχέσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με την Παρτίζαν. Ο θρυλικός κόουτς των Σέρβων προχώρησε σε παραίτηση, όπως αποκάλυψε η «Mozzart», κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Επίσημη μορφή πήρε η παραίτηση του 65χρονου κορυφαίου προπονητή, όπως ανακοινώθηκε μέσω της ιστοσελίδας της Παρτίζαν που δημοσιοποίησε την επιστολή του Ζοτς, ο οποίος χαρακτηρίζει μάλιστα την απόφασή του αμετάκλητη αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας.

Αναλυτικά

«Αγαπητοί οπαδοί της Παρτιζάν,

Πριν από τεσσεράμισι χρόνια επέστρεψα στην αγαπημένη μου ομάδα και ξεκίνησα μαζί σας για να ζήσω το πιο όμορφο όνειρο. Είχα την επιθυμία και τον στόχο, μετά από 10 χρόνια, η Παρτιζάν μας να ενταχθεί ξανά στην Ευρωλίγκα, και το καταφέραμε όλοι μαζί. Τα παιχνίδια της αγαπημένης μας ομάδας έχουν γίνει κάτι περισσότερο από μπάσκετ, χάρη σε εσάς που είστε οι πιο άξιοι γι' αυτό. Δυστυχώς, ήρθε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα άσχημα πράγματα που συνέβησαν αυτή τη σεζόν και να υποβάλω την αμετάκλητη παραίτησή μου.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν τον σύλλογό μας όλα αυτά τα χρόνια, τον πρόεδρο του συλλόγου και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλους τους ανθρώπους από την εργατική κοινότητα του συλλόγου, καθώς και όλους τους χορηγούς.

Είμαι πολύ ευγνώμων σε όλους τους παίκτες που ήταν μαζί μας αυτά τα τεσσεράμισι χρόνια, μέλη του επαγγελματικού μου επιτελείου (το έχω επισημάνει πολλές φορές, οι καλύτεροι που είχα) και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους οπαδούς της Παρτιζάν!

Σας ευχαριστώ για την αμέριστη υποστήριξη, τον σεβασμό και την αγάπη που μου δίνετε όλα αυτά τα χρόνια σε κάθε ευκαιρία!

Πάντα ένας από εσάς, αιώνια ευγνώμων!»

