Η 13η αγωνιστική της EuroLeague ανήκει στο παρελθόν και ο απολογισμός είναι πέντε αποχωρήσεις προπονητών ήδη, ενώ στα... σκαριά βρίσκεται και η έκτη.

Κάτι που έχει γίνει κανονικότητα στη Super League με τις αποχωρήσεις προπονητών να είναι η εύκολη λύση, βρήκε πεδίο και στη EuroLeague. Μπορεί το άθλημα να είναι διαφορετικό, όμως οι πρακτικές τείνουν να γίνουν ίδιες.

Η σεζόν έχει μετρήσει μόλις 13 αγωνιστικές από τις 38 συνολικά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και ήδη ο απολογισμός είναι πέντε αποχωρήσεις προπονητών, οι τρεις μάλιστα μέσα σε τρία μόνο εικοσιτετράωρα.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Πρώτα, το αρνητικό ξεκίνημα του Ερυθρού Αστέρα με τις ήττες από Αρμάνι Μιλάνο εντός έδρας και Μπάγερν στο Μόναχο είχαν προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στον σύλλογο του Βελιγραδίου στην αρχή της σεζόν οδηγώντας τον Γιάννη Σφαιρόπουλο προς την πόρτα της εξόδου. Διάδοχός του ήταν ο Σάσα Ομπράντοβιτς ο οποίος ανέτρεψε την εικόνα των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου που έκτοτε μετρούν 8-3 και συνολικά έχουν 9 νίκες και 4 ήττες στη διοργάνωση.

H συνέχεια της διοργάνωσης βρήκε τον Ζοάν Πενιαρόγια σε δυσμενή θέση, καθώς ήταν εκείνος που απολύθηκε από την Μπαρτσελόνα μετά την ήττα των Καταλανών από την Χιρόνα για την έκτη αγωνιστική της Liga ACB. Η Μπαρτσελόνα βρισκόταν στο 2-4 στο ισπανικό πρωτάθλημα και στο 5-4 στη EuroLeague με τον Τσάβι Πασκουάλ να επιστρέφει στην ομάδα για να την αναλάβει.

Το τελευταίο τριήμερο ωστόσο, οι αλλαγές στους πάγκους πήραν... φωτιά φτάνοντας τις τρεις, ενώ προ των πυλών βρίσκεται και τέταρτη. Πρώτος, ο Έτορε Μεσίνα ολοκλήρωσε την παρουσία του ως head coach στην Αρμάνι Μιλάνο, αφού υπέβαλε την παραίτησή του αναλαμβάνοντας χρέη συμβούλου του προέδρου, Λέο Ντελ’ Όρκο, ενώ ο διάδοχός του είναι ο μέχρι πρότινος άμεσος συνεργάτης του, Πέπε Ποέτα.

Τον ίδιο δρόμο ακολούθησε ο συνοδοιπόρος και αντίπαλος όλα αυτά τα χρόνια, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος υπέβαλλε την παραίτησή του από τον πάγκο της Παρτίζαν. Όπως φαίνεται το ματς του «Telekom Center Athens» ήταν το ποτήρι που ξεχείλισε για τον Ζοτς σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής.

Νέος προπονητής φεύγει από την EuroLeague, με τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ να αποχωρεί από τον πάγκο της Αναντολού Εφές. Η τουρκική ομάδα βρίσκεται στην 15η θέση της κατάταξης της EuroLeague με ρεκόρ 5-8, ενώ η πρόσφατη ευρεία ήττα από τη Μονακό με 102-66 ήταν κι εκείνη που ξεχείλισε το ποτήρι.

Τέλος, κοντά στην πόρτα της εξόδου βρίσκεται και ο Όντεντ Κάτας μετά τη νέα ήττα της Μακάμπι στην Euroleague, αυτήν την φορά από την Αρμάνι Μιλάνο, με το ρεκόρ να φτάνει στο 3-10. Σύμφωνα, μάλιστα, με ρεπορτάζ από το «Sport 5» του Ισραήλ οι υποψήφιοι αντικαταστάτες του από τη στιγμή που θα αποχωρήσει από την ομάδα του λαού ύστερα από 3.5 χρόνια, είναι Έλληνες!