Με ένα βαθιά συναισθηματικό μήνυμα, ο πρόεδρος της Παρτίζαν, Οστόγια Μιγιαΐλοβιτς, αποχαιρέτησε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την ομάδα.

Το παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, φαίνεται πως αποτέλεσε τη χαριστική βολή στις σχέσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με την Παρτίζαν. Ο θρυλικός κόουτς των Σέρβων προχώρησε σε παραίτηση, όπως αποκάλυψε η «Mozzart», κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Επίσημη μορφή πήρε η παραίτηση του 65χρονου κορυφαίου προπονητή, όπως ανακοινώθηκε μέσω της ιστοσελίδας της Παρτίζαν που δημοσιοποίησε την επιστολή του Ζοτς. Την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την τεχνική ηγεσία της Παρτίζαν γνωστοποίησε και ο πρόεδρος του συλλόγου, Οστόγια Μιγιαΐλοβιτς, προκαλώντας σεισμό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο ισχυρός άνδρας των «ασπρόμαυρων» δημοσίευσε ένα φορτισμένο μήνυμα, μέσα από το οποίο υπογράμμισε ξανά το μέγεθος του πιο επιτυχημένου προπονητή στην ιστορία της Ευρώπης και το ανεξίτηλο αποτύπωμά του στον οργανισμό της Παρτίζαν. «Ζέλικο, σου μιλώ δημόσια όπως ακριβώς σου μίλησα και στην κατ’ ιδίαν συζήτησή μας. Ως πρόεδρος, ως φίλος και ως οπαδός της Παρτιζάν, θα σου οφείλω πάντα ευγνωμοσύνη για όσα πρόσφερες σε αυτόν τον σύλλογο. Και τώρα, ως άνθρωπος που βάζει την τιμή πάνω απ’ όλα και προχωρά όταν θεωρεί ότι παίρνει τη σωστή απόφαση, η παρακαταθήκη σου στην Παρτίζαν και στο άθλημά μας μένει ασύγκριτη και ανεξίτηλη. Εκ μέρους της Διοίκησης και όλων όσοι αποτελούν την ΚΚ Παρτιζάν, ένα μεγάλο “ευχαριστώ”», είπε ο Μιγιαΐλοβιτς.