Η ενδεχόμενη παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν, είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά για τον κορυφαίο προπονητή μεσούσης της σεζόν.

Η παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν, δεν είναι απλώς μία είδηση-βόμβα. Είναι μία ιστορική εξέλιξη σε μια καριέρα 35+ χρόνων, όπου ο Σέρβος τεχνικός ποτέ δεν έφτασε στο σημείο να εγκαταλείψει μία ομάδα μέσα στη σεζόν. Μέχρι τώρα.

Ο Ομπράντοβιτς δεν μπήκε στην προπονητική από τον συνηθισμένο δρόμο, σχεδόν βρέθηκε εκεί τυχαία. Το καλοκαίρι του 1991 ήταν ένας από τους παίκτες της εθνικής Γιουγκοσλαβίας, επιλεγμένος από τον Ντούσαν Ίβκοβιτς και έτοιμος να φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο EuroBasket. Ένα βράδυ πριν από την αναχώρηση της ομάδας για το Ντόρτμουντ, το τηλέφωνο χτύπησε. Η διοίκηση της Παρτίζαν τον κάλεσε και τον έπεισε να σταματήσει το μπάσκετ εκείνη τη στιγμή, να αποσυρθεί ως παίκτης και να αναλάβει πρώτος προπονητής. Έτσι ξεκίνησαν όλα...

Η πορεία του και οι αποχωρήσεις

Μετά την κατάκτηση της EuroLeague με την Παρτίζαν το 1992, ο Ζοτς πέρασε στη Μπανταλόνα όπου έμεινε για μία σεζόν κατακτώντας ξανά το πολυπόθητο τρόπαιο από όπου κι αποχώρησε μετά για να κάνει το μεγάλο βήμα αναλαμβάνοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στη «Βασίλισσα» έμεινε τρία χρόνια, κέρδισε τον τίτλο με το καλημέρα σας και μετά από τρεις σεζόν κοινής πορείας οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους το 1997.

Στην Τρεβίζο άφησε πίσω του έναν σύλλογο που έφτασε σε τελικούς Ιταλίας και κατέκτησε την Saporta Cup. Το καλοκαίρι του 1999 αποχώρησε για να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Έφυγε γιατί τον περίμενε το μεγαλύτερο κεφάλαιο της καριέρας του.

Δεκατρία χρόνια. Πέντε ευρωπαϊκά. Δεκάδες τίτλοι. Αμέτρητες στιγμές. Δεν ήταν μια απλή συνεργασία, ήταν μια εποχή, ένα ολόκληρο κεφάλαιο της σύγχρονης ευρωπαϊκής μπασκετικής ιστορίας. Στις 12 Ιουνίου 2012, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της κοινής πορείας με τον Ομπράντοβιτς. Η ανακοίνωση ήταν μια ωδή σεβασμού. Ο ίδιος μίλησε για «οικογένεια», για την πιο δύσκολη απόφαση της καριέρας του. Συγκεκριμένα, ο Ζοτς επέλεξε τότε να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του με τη φράση που έμεινε από εκείνη την περίοδο να είναι το «εις το επανιδείν».

Ακολούθησε η Φενέρμπαχτσε όπου δημιούργησε μια νέα αυτοκρατορία, με κορύφωση το ευρωπαϊκό του 2017. Μετά από επτά χρόνια και συνεχόμενες παρουσίες σε Final Four, δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του. Η ίδια η Φενέρ ανακοίνωσε ότι ο Ζοτς αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από την προπονητική στο τέλος του 2020..

Το 2021 υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την Παρτίζαν για να επιστρέψει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Τα πρώτα σύννεφα άρχισαν να φαίνονται από πέρυσι, όταν ο Ομπράντοβιτς έφτασε πιο κοντά από ποτέ στην αποχώρηση. Επέβαλε την παραίτησή του θεωρώντας πως «δεν έχει πλέον επιρροή στους παίκτες». Οι παίκτες τον πήραν ένας-ένας τηλέφωνο, ο πρόεδρος τον πίεσε να μείνει, εκείνος τους έθεσε όρους και εν τέλει την απέσυρε.

Και φτάνουμε στο φετινό φθινόπωρο. Η κάμερα τον έπιασε «μαρμαρωμένο» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens. Καμία από τις συνηθισμένες εκρήξεις του, μόνο σιωπή και πλήρης αποδοχή της αδυναμίας να κάνει κάτι, ίσως και να έδειχνε πως είχε πάρει την απόφασή του. Αυτή η παραίτηση του Ομπράντοβιτς σηματδοτεί την πρώτη φορά στην καριέρα του που φεύγει μεσούσης της σεζόν με την εξέλιξη αυτή να είναι άκρος συμβολική και ιστορική για τη μέχρι τώρα πορεία του.