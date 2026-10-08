Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φενέρμπαχτσε, στο πρώτο πιάτο της 5ης αγωνιστικής.

Το 4/4 έκανε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας της Φενέρμπαχτσε με 92-74 στο «Telekom Center Athens». Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ανάγκασε το σύνολο του Γιασικεβίτσιους να υποπέσει στην πρώτη του ήττα για φέτος.

Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Ντουμπάι BC με 77-58, ενώ η Μακάμπι Τελ Αβίβ έκανε... περίπατο κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, επικρατώντας με 97-79, πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη στη EuroLeague.

Η Βίρτους Μπολόνια συνέχισε στα θετικά αποτελέσματα μετά από τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό, κάνοντας «διπλό» στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν (87-94). Η Βαλένθια έκανε και εκείνη το 4/4, επικρατώντας με 93-82 της Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ η Ρεάλ έκανε την πρώτη της νίκη, κερδίζοντας την Παρτίζαν με 86-76.

Η βαθμολογία:

Παναθηναϊκός 4-0 Βαλένθια 4-0 Φενέρμπαχτσε 3-1 Παρτίζαν 3-1 Ολυμπιακός 2-1 Μπαρτσελόνα 2-1 Ερυθρός Αστέρας 2-2 Βίρτους Μπολόνια 2-2 Χάποελ Τελ Αβίβ 2-2 Ντουμπάι 2-2 Βιλερμπάν 2-2 Μπεσίκτας 1-2 Ζάλγκιρις 1-2 Αναντολού Εφές 1-2 Μπασκόνια 1-2 Ρεάλ Μαδρίτης 1-3 Παρί 1-3 Μπάγερν Μονάχου1-3 Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3 Αρμάνι Μιλάνο 1-3

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

07/10

8/10

9/10

Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 21:15

- Αναντολού Εφές 21:15 Μπαρτσελόνα - Ζάλγκιρις 21:30

Μπασκόνια - Μπεσίκτας 21:30

Η επόμενη αγωνιστική 5η, (13-14/10)

13/10

Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις (20:45)

Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας (21:00)

Αρμάνι Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης (21:30)

Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:30)

Μπασκόνια - Ντουμπάι BC (21:30)

Παρτίζαν - Παναθηναϊκός (21:30)

(21:30) Βαλένθια - Ολυμπιακός (22:00)

14/10