EuroLeague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φενέρμπαχτσε
- Η βαθμολογία:
- Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:
- Η επόμενη αγωνιστική 5η, (13-14/10)
Το 4/4 έκανε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας της Φενέρμπαχτσε με 92-74 στο «Telekom Center Athens». Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ανάγκασε το σύνολο του Γιασικεβίτσιους να υποπέσει στην πρώτη του ήττα για φέτος.
Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Ντουμπάι BC με 77-58, ενώ η Μακάμπι Τελ Αβίβ έκανε... περίπατο κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, επικρατώντας με 97-79, πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη στη EuroLeague.
Η Βίρτους Μπολόνια συνέχισε στα θετικά αποτελέσματα μετά από τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό, κάνοντας «διπλό» στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν (87-94). Η Βαλένθια έκανε και εκείνη το 4/4, επικρατώντας με 93-82 της Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ η Ρεάλ έκανε την πρώτη της νίκη, κερδίζοντας την Παρτίζαν με 86-76.
Η βαθμολογία:
- Παναθηναϊκός 4-0
- Βαλένθια 4-0
- Φενέρμπαχτσε 3-1
- Παρτίζαν 3-1
- Ολυμπιακός 2-1
- Μπαρτσελόνα 2-1
- Ερυθρός Αστέρας 2-2
- Βίρτους Μπολόνια 2-2
- Χάποελ Τελ Αβίβ 2-2
- Ντουμπάι 2-2
- Βιλερμπάν 2-2
- Μπεσίκτας 1-2
- Ζάλγκιρις 1-2
- Αναντολού Εφές 1-2
- Μπασκόνια 1-2
- Ρεάλ Μαδρίτης 1-3
- Παρί 1-3
- Μπάγερν Μονάχου1-3
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3
- Αρμάνι Μιλάνο 1-3
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:
07/10
8/10
- Ντουμπάι BC - Ερυθρός Αστέρας 58-77
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο 97-79
- Μπάγερν Μονάχου - Βίρτους Μπολόνια 87-94
- Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε 92-74
- Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82
- Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτίζαν 86-76
9/10
- Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 21:15
- Μπαρτσελόνα - Ζάλγκιρις 21:30
- Μπασκόνια - Μπεσίκτας 21:30
Η επόμενη αγωνιστική 5η, (13-14/10)
13/10
- Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις (20:45)
- Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας (21:00)
- Αρμάνι Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης (21:30)
- Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:30)
- Μπασκόνια - Ντουμπάι BC (21:30)
- Παρτίζαν - Παναθηναϊκός (21:30)
- Βαλένθια - Ολυμπιακός (22:00)
14/10
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπεσίκτας (19:00)
- Αναντολού Εφές - Μπάγερν Μονάχου (20:30)
- Παρί - Βίρτους Μπολόνια (21:45)
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